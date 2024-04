Die Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg, begibt ihre vierte Unternehmensanleihe und wird ihre ausstehende Anleihe 2020/2025 (ISIN DE000A254UR5, WKN A254UR) vorzeitig refinanzieren. Die neue Unternehmensanleihe 2024/2029 (ISIN: NO0013168005, WKN: A3825C) hat ein Zielvolumen von 50 Mio. Euro, eine Laufzeit von fünf Jahren und einen Kupon zwischen 6,00% und 7,00% p.a. Der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der Orders festgelegt und bekannt gegeben.



Wie bei den ersten drei Anleiheemissionen der Karlsberg Brauerei dürfte sich auch die vierte Anleihe einer hohen Nachfrage erfreuen. Die Chancen stehen gut, dass sich auch die vierte Anleihe ähnlich positiv entwickeln wird wie die drei Vorgängeranleihen.



Transaktionsstruktur

Die Anleiheemission der Karlsberg Brauerei GmbH erfolgt im Wege eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg. Die Transaktion beinhaltet auch ein freiwilliges Umtauschangebot einschließlich einer Mehrerwerbsoption an die Inhaber der Anleihe 2020/2025.



Die Frist für das freiwillige Umtauschangebot (inklusive der Mehrerwerbsoption) läuft voraussichtlich bis 22. April 2024,18:00 Uhr MESZ. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutschen Börse läuft voraussichtlich vom 11. April 2024 bis 25. April 2024,12:00 Uhr MESZ, vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung. Privatanleger können wie gewohnt via Kauforder am Börsenplatz Frankfurt zeichnen. Geplant ist die Notierungsaufnahme im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse und innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag in das Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse.



Im Rahmen einer Privatplatzierung werden die Schuldverschreibungen darüber hinaus in Deutschland, ausgewählten europäischen und bestimmten weiteren Staaten angeboten. Die Privatplatzierung wird von Pareto Securities AS, Frankfurt als Lead Manager begleitet.



Mittelverwendung

Die Erlöse aus der Anleiheemission sollen der vorzeitigen Ablösung der bestehenden Unternehmensanleihe 2020/2025 im Gesamtnennbetrag von 50 Mio. Euro dienen, die seit dem 30. September 2023 zu einem Kurs von 101% durch die Gesellschaft gekündigt werden kann. Die Emittentin beabsichtigt, innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem Ausgabetag (Valuta) der neuen Anleihe 2024/2029 von ihrem Kündigungsrecht für die Anleihe 2020/2025 Gebrauch zu machen und alle im Rahmen des Umtauschangebots 2024 nicht eingereichten, ausstehenden Schuldverschreibungen bis spätestens 6. Juni 2024 zurückzuzahlen.



Unternehmen

Die Karlsberg Brauerei-Gruppe ist eine traditionsreiche, familiengeführte Brauereigruppe. Das Unternehmen verfolgt eine auf Konsumentenbedürfnisse fokussierte Strategie der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs eines breiten Sortiments alkoholischer und alkoholfreier Getränkemarken im Handel (insb. Lebensmitteleinzelhandel und Getränkefachhandel) sowie im Außer-Haus-Markt (insbesondere Hotels, Gaststätten und Veranstaltungen). Dabei stehen die strategischen Marken „Karlsberg“ und „MiXery“ mit einem Portfolio an alkoholhaltigen und alkoholfreien Bieren und Biermischgetränken im Fokus. Diese werden begleitet durch ein Sortiment weiterer eigener Marken und Marken von Kooperationspartnern. Ergänzt wird dieses Markengeschäft in begrenztem Umfang durch Lohnproduktion insbesondere für internationale Kunden. Die Karlsberg Brauerei-Gruppe teilt sich mit anderen Gesellschaften des Karlsbergbrauerei KG Weber-Konzerns Ressourcen, insbesondere im Rahmen sogenannter Shared Services, weiterhin gibt es finanzielle Verflechtungen und Lieferbeziehungen.



Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2023 konnte die Karlsberg Brauerei GmbH ein Umsatzwachstum im Markengeschäft und erneut ein deutlich positives Ergebnis erzielen. Das Neukundengeschäft in der Gastronomie, der stetige nationale Distributionsausbau der Marke MiXery im Lebensmitteleinzelhandel sowie die Einführung neuer Produkte haben in Kombination mit Preiserhöhungen zur guten Geschäftsentwicklung beigetragen.



Der Bruttoumsatz (inkl. Verbrauchssteuern) der Karlsberg Brauerei erhöhte sich um 1,4% auf 153,3 Mio. Euro. Die Getränkeumsätze im Inland in Höhe von 123,6 Mio. Euro lagen mit einem Anstieg von rund 2,1% über dem Vorjahresniveau.



Die Marken Karlsberg und MiXery verzeichneten im Berichtsjahr Umsatzzuwächse von zusammen 4,3%. Die Produkteinführung von MiXery Iced Purple und die Einführung der Euro-Flasche für das Spezialitätensortiment haben hierbei deutlich zur Umsatzsteigerung beigetragen. Die Marke Karlsberg konnte neben einem deutlichen Umsatzanstieg auch mengenmäßig leicht zulegen und sich somit besser als der Markt entwickeln. Die Marke MiXery konnte gegenüber dem Vorjahr die Marktanteile im nationalen Segment der alkoholhaltigen Biermischgetränke leicht steigern. Die Getränkeumsätze im Auslandsgeschäft in Höhe von 22,4 Mio. Euro gingen dagegen zurück und lagen 3,4% unter dem Niveau des Vorjahres.



Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung konnte trotz der deutlich spürbaren Auswirkungen erhöhter Rohstoff-, Energie- und Logistikpreise ein deutlich positives Ergebnis erzielt werden. Die operativen Ergebniskennzahlen adjustiertes EBITDA und adjustiertes EBIT haben sich solide gezeigt und lagen bei 17,7 Mio. Euro bzw. 8,4 Mio. Euro (2022: 17,6 Mio. Euro respektive 8,7 Mio. Euro).



Darüber hinaus wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr erhöhte Investitionen in die Gastronomie und die Produktausstattung sowie in den Standort zur Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs getätigt. Mit der Inbetriebnahme einer neuen Mehrweg-Flaschenreinigungsmaschine im November 2023 soll künftig allein der Wasser - und Dampfverbrauch in diesem Produktionsschritt um bis zu 70% reduziert werden.



Stärken

- Positiver Track Record am Kapitalmarkt (positive Entwicklung der ersten drei Anleihen)

- operative Entwicklung seit Emission der ersten Anleihe

- starke Marken

- starke Marktstellung im Markt alkoholfreier Biere, Marktführer bei Biermischgetränken (ohne Radler) mit der Marke „MiXery“



Schwächen

- Bierabsatz ist in Deutschland rückläufig

- komplexe Firmenstruktur



Fazit:

Die Geschäftsentwicklung der Karlsberg Brauerei GmbH ist trotz eines rückläufigen Bierkonsums in Deutschland relativ stabil. Mit „MiXery“ ist die Regionalbrauerei zudem bundesweit Marktführer im wachsenden Markt der Biermischgetränke (ohne Radler). Das haben wenige Regionalbrauereien erreicht. Die bondspezifischen Kennzahlen sind allesamt okay und im grünen Bereich.



Die drei bisher begebenen Anleihen stießen stets auf eine hohe Investorennachfrage, die Kursentwicklung der Anleihen war sehr positiv. Die neue Anleihe wird zudem erstmals im sogenannten Nordic Bond-Format begeben, so dass noch eine weitere Investorengruppe in Skandinavien angesprochen wird. Dies dürfte die Nachfrage nach der Anleihe noch verstärken.



Wesentliche Risiken sind in einem insgesamt rückläufigen Bierkonsum zu sehen. Die Ergebnisentwicklung war in den letzten Jahren leicht rückläufig. Die Firmenstruktur und die Konzernverflechtungen sind komplex. Mit Blick auf die Kennzahlen ist die neue Anleihe als etwas spekulativ einzuschätzen. Anleiheemittenten mit weniger bekannten Marken, ähnlichen Kennzahlen, aber auch zyklischeren Geschäftsmodellen, bieten i.d.R. höhere Renditen. Umsatz, Ergebnis und Kennzahlen dürften sich bei Karlsberg in diesem Jahr aber verbessern.



Insgesamt spricht vieles dafür, dass Karlsberg mit der neuen Anleihe an den Erfolg der drei bisher begebenen Anleihen anknüpfen kann. Eine hohe Investorennachfrage und eine positive Kursentwicklung sind wahrscheinlich.



Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org

Foto: © MiXery / Karlsberg Brauerei



Eckdaten der Karlsberg-Anleihe 2024/2029

Emittentin Karlsberg Brauerei GmbH, Homburg Status Nicht nachrangig, unbesichert Kupon 6,00%-7,00% p.a.* Zinszahlung halbjährlich Umtauschfrist

für Anleihe 2020/25 05.04.-22.04.2024 Umtauschprämie 1,0% Zeichnungsfrist 11.04.-25.04.2024 Valuta 07.05.2024 Laufzeit 07.05.2029 (5 Jahre) Emissionsvolumen 50 Mio. Euro ISIN / WKN NO0013168005 / A3825C Stückelung 1.000 Euro Anwendbares Recht norwegisches Recht Listing Open Market, Frankfurt und Nordic ABM (Freiverkehr) der Osloer Börse Lead Manager Pareto Securties, Frankfurt Internet Investoren.karlsberg.de

*) der finale Kupon wird nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträge festgelegt



Karlsberg Brauerei - Geschäftsentwicklung

2023 2022 2021 2020 2019 Bruttoumsatz (inkl. Verbrauchsteuern) 153,3 151,3 144,9 149,9 159,4 adj. EBITDA 17,7 17,6 18,5 21,3 19,7 adj. EBIT 8,4 8,7 10,1 12,5 10,2 Jahresüberschuss vor Ergebnisabführungsvertrag 5,7 6,4 7,0 9,0 8,3

Angaben in Mio. Euro, nach HGB, Quelle: Unternehmensangaben



Karlsberg Brauerei - Kennzahlen

2023 2022 Empfehlungen* EBITDA Interest Coverage 4,48 4,88 mind. 2,5 EBIT Interest Coverage 2,13 2,42 mind. 1,5 Net Debt/EBITDA 2,82 2,42 max. 5 Eigenkapitalquote 30,5% 29,0% mind. 15%

*) Empfehlungen im ehemaligen Best Practice Guide für Unternehmensanleihen im Entry Standard