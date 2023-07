Die metacrew group, Berlin/Osnabrück, begibt ihre Debütanleihe, die über die Crowdinvesting-Plattform Seedmatch, eine Marke der OneCrowd, gezeichnet werden kann. metacrew wächst seit 2015 stark. Nun haben erstmals Investorinnen und Investoren die Möglichkeit, über eine Anleihe Teil der Unternehmensentwicklung zu werden. Die metacrew group hat ein interessantes und profitables Geschäftsmodell, das Wachstumspotenzial bietet. Mit einem Kupon von 9,00% p.a. erscheint die metacrew-Anleihe interessant.



Unternehmen

Die aus sieben Unternehmen bestehende Unternehmensgruppe erzielte 2022 einen Konzernumsatz von 42,9 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 3,2 Mio. Euro. Wesentliche Treiber waren hierbei die 100%igen Tochtergesellschaften aboutfood GmbH (vormals Foodist GmbH) und die beautylove GmbH. metacrew ist darauf spezialisiert, Endkundinnen und Endkunden in Form von monatlich kuratierten Boxen neue Produkte der Kosmetik- und Food-Branche zuzusenden. Produkthersteller nutzen diesen Vertriebsweg, um wiederum aus der Community Feedback und Interaktionen zu den Produkten zu erzielen. So ist seit 2015 Schritt für Schritt ein Ökosystem entstanden, in dem Endkundinnen und Endkunden stark vergünstigt neue Produkte kennenlernen, testen und bewerten können. Mit aboutfood und beautylove betreibt metacrew 14 dieser Communities, platziert zudem weit mehr als 100.000 Adventskalender mit Food- und Beauty-Produktinnovationen im Jahr und ist Partner von mehr als 2.000 Produktherstellern weltweit, die insbesondere den deutschen Lebensmittel- und Kosmetikmarkt erschließen möchten.



metacrew erreicht mehr als 500.000 Endkundinnen und Endkunden, davon mehr als 60.000 im Abonnement. metacrew arbeitet mit bekannten Influencern wie Pamela Reif und Medienpartnern wie BRIGITTE (Gruner + Jahr) zusammen.



Transaktionsstruktur

Die 5-jährige metacrew-Anleihe (ISIN DE000A351S01/WKN A351S0) kann über die Crowd-Plattform Seedback gezeichnet werden: www.seedmatch.de/metacrew. Der Kupon beträgt 9,00% p.a., die Zinszahlung erfolgt halbjährlich. Die Anleihe hat eine Stückelung von 500 Euro. Geplant ist zudem, dass die Anleihe an der Frankfurter Wertpapierbörse im Freiverkehr einbezogen wird. Financial Advisor der Transaktion ist die Dicama AG.



Geschäftsentwicklung

Die metacrew group konnte den Umsatz in den vergangenen Jahren deutlich steigern und erzielte 2022 laut Pro-forma-Konzernbilanz einen Konzernumsatz von 42,9 Mio. Euro und erzielte dabei einen Jahresüberschuss von 3,2 Mio. Euro.



Mittelverwendung

Das Kapital aus der Anleiheemission soll für das weitere Wachstum verwendet werden. Neben der Optimierung des Gesamtfinanzierungsmixes möchte die Firmengruppe stark in Richtung B2B investieren, wie CEO Tobias Eismann im Gespräch mit dem BOND MAGAZINE erläutert. metacrew hat z.B. sehr viele Kundenbewertungen, die man vielleicht auch in anderen Portalen zugänglich machen möchte.



Stärken

- etabliertes und profitables Unternehmen, das für die Crowd relativ groß ist

- attraktives, digitales Geschäftsmodell mit starken Kooperations- und Medienpartnern und Wachstumspotenzial

- attraktiver Kupon von 9,00% p.a. bei halbjährlicher Zinszahlung

- niedrige Stückelung von 500 Euro



Schwächen

- geringes Emissionsvolumen, liquider Börsenhandel unwahrscheinlich

- kein Wertpapierprospekt

- im Vergleich zu größeren Anleihen wenig Finanzinformationen



Fazit:

Die metacrew group ist mit einem Umsatz von 42,9 Mio. Euro (Pro-forma-Konzernzahlen für 2022) und einem Jahresüberschuss von 3,2 Mio. Euro für die Crowd relativ groß und klar profitabel. Die Unternehmensgruppe arbeitet mit prominenten Kooperations- und Medienpartnern zusammen. Das Geschäftsmodell erscheint interessant und bietet weiteres Wachstumspotenzial. Der Kupon von 9,00% p.a. (bei halbjährlicher Zinszahlung) erscheint angesichts dieser Zahlen attraktiv. Ein Investment ist bereits ab 500 Euro möglich.



Mit bis zu 4 Mio. Euro ist die Anleihe relativ klein, ein liquider Börsenhandel erscheint daher unwahrscheinlich. Es gibt zudem kein Wertpapierprospekt. Im Vergleich zu größeren Anleihen stehen wenig detaillierte Finanzinformationen zur Verfügung, so gibt es z.B. im Pro-forma-Konzernabschluss für 2022 keinen Vorjahresvergleich. Insgesamt erscheint die 9,00%-metacrew-Anleihe interessant.



Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org

Foto: © metacrew



Eckdaten der metacrew-Anleihe

Emittent metacrew group GmbH Kupon 9,00% p.a. Zinszahlung halbjährlich Emissionsvolumen bis zu 4 Mio. Euro Laufzeit 31.08.2028 Valuta 01.09.2023 Stückelung 500 Euro ISIN / WKN DE000A351S01 / A351S0 Ausgabepreis 100% Anwendbares Recht Deutsches Recht Wertpapierinformation Wertpapierinformationsblatt gemäß §4 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) Financial Advisor DICAMA AG Zahlstelle futurum bank AG Listing Open Market Internet www.seedmatch.de/metacrew