Die reconcept GmbH, ein Asset Manager und Projektentwickler Erneuerbarer Energien, begibt mit dem reconcept Green Bond III die sechste Unternehmensanleihe (ISIN DE000A382897, WKN A38289). Die als Green Bond klassifizierte Anleihe mit einem Emissionsvolumen von bis zu 20 Mio. Euro bietet über die Laufzeit von sechs Jahren einen Kupon von 6,75% p.a., bei halbjährlicher Zinszahlung.



Die Gesellschaft profitiert von den positiven politischen Rahmenbedingungen für Projekte im Bereich Erneuerbarer Energien und hat eine starke Projektpipeline. Wie auch bei den fünf bislang platzierten Anleihen ist auch bei der sechsten Anleihe von einer starken Investorennachfrage auszugehen.



Unternehmen

Die reconcept GmbH ist seit 1998 im Bereich der Erneuerbaren Energien tätig – als Asset Manager von nachhaltigen Kapitalanlagen sowie in der Projektentwicklung. Innerhalb des Segments der Erneuerbaren Energien konzentriert sich die reconcept-Gruppe auf Investments in Windenergie, Photovoltaik sowie in deutlich geringerem Umfang in Wasserkraft. Letztere mit Schwerpunkt auf Flusslaufkraftwerke sowie auf Meeresenergie bzw. moderne, umweltfreundliche Gezeitenströmungskraftwerke. Das Wirken und die Reichweite der reconcept-Gruppe soll international ausgeweitet werden. Hierzu baut das Team von Toronto aus gezielt die Projektpipeline auf dem kanadischen Markt sowohl im Bereich der Photovoltaik als auch der Windenergie aus – in Alberta steht reconcept bereits in finalen Vertragsverhandlungen mit Landeigentümern.



Auch werden über die Grenzen von Deutschland, Finnland und Kanada hinaus Regionen evaluiert, die die erforderlichen Rahmenbedingungen für Solar- und/oder Windkraft und zudem eine hohe Investitionssicherheit bieten. Dazu gehört beispielsweise auch Chile, wo reconcept sich aktuell in Sondierungsgesprächen befindet.



Die Projektentwicklung bis zum Ready-to-build-Status erfolgt über eigene Projektentwicklungsteams in Deutschland und Kanada sowie in Zusammenarbeit mit erfahrenen, internationalen Projektentwicklungsgesellschaften.



Mittelverwendung

Die Emittentin beabsichtigt, den Netto-Emissionserlös zur Finanzierung und Refinanzierung ihres Geschäftsbetriebs im Bereich der Erneuerbaren Energien und für den Ausbau der reconcept-Gruppe zu verwenden. Investitionen stehen aktuell beim weiteren Ausbau der Photovoltaik-Sparte in Deutschland (Solarparks in der Freifläche und gewerbliche Aufdachphotovoltaik-Projekte), und Windenergieprojekte ebenfalls in Deutschland sowie entsprechender „Greenfield“-Projekte im Photovoltaik- und Windenergiebereich in Nordamerika im Vordergrund. Daneben sind Investitionen in die Weiterentwicklung der Projektpipeline in Finnland und deren weiterer Ausbau durch Windparkakquisitionen geplant. Die dadurch finanzierten Projekte im Bereich der Erneuerbaren Energien tragen zur Erreichung ausgewählter Ziele für eine nachhaltige Entwicklung (SDGs) der UN bei.



Transaktionsstruktur

Die sechste reconcept-Anleihe richtet sich insbesondere an Anleger, die einen Impact-Investment-Ansatz verfolgen und vom anhaltenden Wachstum der Erneuerbaren Energien profitieren möchten. Interessierte Anleger können die neue Unternehmensanleihe direkt über reconcept unter www.reconcept.de/ir zeichnen. Valutatag ist der 30.09.2024, der Green Bond hat eine Laufzeit bis 30.09.2030 (6 Jahre). Das Listing soll voraussichtlich ab 03.03.2025 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist unter www.reoncept.de/ir abrufbar. Die Anleiheemission wird von der Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisor begleitet.



Karsten Reetz, geschäftsführender Gesellschafter der reconcept GmbH: „Erneuerbare Energien bleiben ein Wachstumsmarkt und der Trend zur Green Economy ist unaufhaltsam. Wir wollen als Unternehmen unser Wachstum fortsetzen und dazu unsere Projektentwicklung ausbauen – nachhaltig und zielgerichtet. Unsere Projektpipeline ist mit einer geplanten Leistung von rund 3.900 MW gut gefüllt. Gleichzeitig arbeiten wir derzeit an innovativen Hybrid-Lösungen. Bestehende Windparks können entweder durch zusätzliche Technologien wie Solar, Batterie oder Elektrolyseur nachträglich erweitert werden oder Hybridparks werden von Anfang an als eine Einheit geplant und gebaut.“



Stärken

- starke Projektpipeline

- positiver Track Record, reconcept hat grüne Kapitalanlagen mit einem Investitionsvolumen von 610 Mio. Euro realisiert

- erfahrenes Management

- positives politisches Umfeld für Erneuerbare Energien

- hohe geografische Diversifikation und Diversifikation nach Technologien (Windenergie-, Photovoltaik- und Wasserkraftanlagen)



Schwächen

- branchentypische Risiken von Projektentwicklungen im Bereich Erneuerbarer Energien

- Transparenz (kein Konzernabschluss, kein Rating, kein Research)

- hohe Kosten (Platzierungsprovision)



Fazit:

Die reconcept GmbH profitiert von positiven politischen Rahmenbedingungen im Bereich Erneuerbare Energien und hat einen starken Track Record am Kapitalmarkt. Die Firmengruppe hat eine starke Projektpipeline. Aktuell sind rund 50 Projekte im Bereich Photovoltaik Freiflächen mit einer geplanten Leistung von 870 MW in Deutschland in der Entwicklung. Auch einzelne Windpark-Projekte sind aktuell in Bearbeitung. Die Windparkspezialisten im Team Helsinki (Joint Venture Tuulialfa Oy) arbeiten an Projekten mit insgesamt rund 3.000 MW.



Es gibt branchentypische Risiken von Projektentwicklungen im Bereich Erneuerbarer Energien. Zudem ist die Gesellschaft nicht besonders transparent. Insgesamt spricht vieles wieder für einen Erfolg der sechsten reconcept-Anleihe.



Christian Schiffmacher, www.green-bonds.com, www.fixed-income.org



reconcept – Geschäftsentwicklung

2023 2022 Umsatz 3.381 445 sonstige betriebliche Erträge 1.615 11.155 Erträge aus Beteiligungen 5.197 127 Jahresüberschuss 4.333 3.601

Angaben in TEuro, Bilanzierung nach HGB



Eckdaten des reconcept Green Bond III