Die Sun Finance Group, Riga, ein Anbieter von Konsumentenkrediten, emittiert eine Anleihe mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro und einem Kupon von 11,00% +3-Monats-Euribor. Innerhalb der Branche fällt die Gesellschaft durch starke Kennzahlen und ein hohes Wachstum auf. Sun Finance bezeichnet sich selbst als das „heißeste“ Unternehmen der Branche und dürfte damit vermutlich sogar Recht haben.



Mittelverwendung, Transaktionsstruktur

Das Emissionsvolumen der vierten Anleihe von Sun Finance beträgt bis zu 50 Mio. Euro. Der Kupon beträgt 11,00% +3-Monats-Euribor. Die Zinszahlung erfolgt monatlich. Das Kapital wird zur Refinanzierung einer Anleihe mit einem Volumen von 15 Mio. Euro verwendet, die noch im September 2022 fällig wird, zur Refinanzierung von Verbindlichkeiten auf der P2P-Plattform Mintos und für das weitere Wachstum verwendet.



Die Emission richtet sich mit einer Mindestorder von 100.000 Euro ausschließlich an professionelle Investoren. Im späteren Börsenhandel, der bis zu zwölf Monate nach der Emission erfolgen kann, wird die Anleihe mit einer Stückelung von 1.000 Euro handelbar sein.



Neben dem Private Placement gab es ein Umtauschangebot für die Sun Finance-Anleihe 2019/22 (ISIN LV0000802445). Anleiheinvestoren, die ihre Anleihe 2019/22 in die neue Anleihe 2022/25 getauscht haben, erhalten eine Umtauschprämie von einmalig 1,00%.



Unternehmen

Sun Finance ist einer der am schnellsten wachsenden digitalen Anbieter von Konsumentenkrediten in Europa. Das erst im Februar 2017 gegründete Unternehmen ist in neun Ländern auf drei Kontinenten tätig, z. B. in Lettland, Dänemark, Schweden, Polen, Kasachstan, Vietnam und Mexiko. Die Gruppe bietet ihre Dienstleistungen hauptsächlich online und über ausgewählte Offline-Kanäle an. Das Unternehmen hat regionale Hubs mit jeweils regional verantwortlichen CEOs und einer effizienten Risiko- und Leistungssteuerung. Sun Finance hat über 9 Millionen registrierte Kunden und seit der Gründung Darlehen im Volumen von über 1,5 Mrd. Euro vergeben.



Die Sun Finance Group wurde von der Financial Times 2022 in der Liste der 1.000 am schnellsten wachsenden europäischen Unternehmen als Nr. 3 der am schnellsten wachsenden FinTechs in Europa eingestuft.



Geschäftsentwicklung

Trotz des herausfordernden weltwirtschaftlichen Umfelds weist die Gruppe weiterhin ein starkes Wachstum auf. Das Nettokreditportfolio ist im Jahr 2021 auf 96,6 Mio. Euro gestiegen (2020: 75,8 Mio. Euro). In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres wuchs das Nettokreditportfolio auf 129,4 Mio. Euro.



Das EBITDA konnte 2021 auf 81,2 Mio. Euro gesteigert werden (2020: 45,8 Mio. Euro). Im ersten Halbjahr 2022 betrug das EBITDA 48 Mio. Euro (19,4 Mio. Euro im ersten Quartal und 28,6 Mio. Euro im zweiten Quartal).



3,9% der in den vergangenen zwölf Monaten vergebenen Kredite waren zum Ende des zweiten Quartals notleidend, wobei Darlehen, die seit mindestens 91 Tagen überfällig sind, als notleidend definiert werden.



Stärken:

- sehr starke Kennzahlen zur Kapitaldienstfähigkeit

- hohes Wachstum

- hoher Kupon

- Floater (Anleihe mit variabler Verzinsung)

- erfahrener Anleiheemittent



Schwächen:

- makroökonomische Risiken, Kreditausfälle könnten steigen

- Börsenhandel erfolgt anders als in Deutschland wohl erst Monate nach der Emission



Fazit:

Sun Finance dürfte derzeit wohl nicht nur der „heißeste“ Anleiheemittent der Branche, sondern einer der heißtesten Anleiheemittenten überhaupt sein. Die Gesellschaft hat schlanke und effiziente Strukturen, wächst stark und hat sehr starke Kennzahlen zur Kapitaldienstfähigkeit. Zudem bietet das Unternehmen derzeit auch den nächsten Kupon, der an den Euribor gekoppelt ist, was ist Zeiten hoher Inflation für Investoren besonders attraktiv ist.



Risiken sind in den weltweit gestiegenen Preisen zu sehen. Kreditnehmer könnten in finanzielle Schwierigkeiten geraten, es gibt makroökomische Risiken. Insgesamt dürfte die Sun Finance-Anleihe derzeit die attraktivste Neuemission für spekulativ orientierte Anleger sein. Die Mindestorder beträgt 100.000 Euro.



Christian Schiffmacher, www.fixed-income.org

Foto: Firmensitz von Sun Finance in Riga, Lettland



EBITDA Interest Coverage Ratio

2020 2021 1. HJ 2022 Sun Finance 5,6x 6,7x 7,7x 4finance 1,8x 2,6x 2,8x Eleving Group 1,5x 2,5x 2,6x IuteCredit 1,9x 1,9x 1,7x

Quelle: Unternehmensangaben

Eckdaten der Sun Finance-Anleihe

Emittent Sun Finance Treasury Ltd Garanten alle operativen Tochtergesellschaften Status Senior unsecured Kupon (p. a.) 11,00% +3-Monats-Euribor (floor 0%) Zinszahlung monatlich Emissionsvolumen bis zu 50 Mio. Euro Laufzeit 30.09.2025 (3 Jahre) Stückelung 1.000 Euro Mindestorder

(bei Emission) 100.000 Euro ISIN LV0000860112 Listing Nasdaq First North (innerhalb von zwölf Monaten nach der Emission) Bookrunner Signet Bank AS, Riga Internet www.sunfinance.group









