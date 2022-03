AOC Die Stadtentwickler GmbH, einer der führenden Immobilienentwickler in Ostdeutschland, hat die Emission einer 5-jährigen Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A3MQBD5) im Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro beschlossen. Der AOC Green Bond ist mit einem jährlichen Kupon von 7,50% ausgestattet, der halbjährlich gezahlt wird, und wird im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg sowie einer Privatplatzierung an ausgewählte qualifizierte Investoren, insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland, der Republik Österreich, dem Großherzogtum Luxemburg und der Schweiz angeboten.



Interessierte Anleger können die Anleihe voraussichtlich vom 23. März 2022 bis zum 06. April 2022 12 Uhr über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA zeichnen.



Der AOC Green Bond ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Der Emissionserlös ist für die Wachstumsfinanzierung des Unternehmens vorgesehen und bildet dabei einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ ICMA Principles.



Der AOC Green Bond 2022/2027 soll voraussichtlich am 08. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden. Die Emission wird von Capitalmind GmbH und Bondwelt GmbH begleitet.



Weitere Informationen wird AOC Die Stadtentwickler GmbH zeitnah veröffentlichen.



Über AOC Die Stadtentwickler GmbH

AOC Die Stadtentwickler GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro.





