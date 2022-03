Der AOC Green Bond (ISIN: DE000A3MQBD5) der AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH kann ab morgen über die Zeichnungsfunktionalität "DirectPlace" der Deutsche Börse AG im Handelssystem XETRA gezeichnet werden. Interessierte Privatanleger in Deutschland und Luxemburg können ihr Zeichnungsangebot vom 24. März 2022 bis zum 6. April 2022 12 Uhr (vorzeitige Schließung vorbehalten) über ihre depotführende Bank abgeben.



Der AOC Green Bond wird über die Laufzeit von fünf Jahren mit 7,50% p.a. verzinst und umfasst ein Volumen von bis zu 30,0 Mio. Euro. Die Anleihe ist mit Financial Covenants ausgestattet und sieht in den Anleihebedingungen die Einhaltung von Transparenzkriterien vor. Die Anleihe soll voraussichtlich am 8. April 2022 in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse im Handelssegment Quotation Board einbezogen werden.



Die zufließenden Mittel dienen der Wachstumsfinanzierung des Unternehmens und bilden einen Finanzierungsrahmen für grüne Immobilienprojekte gemäß Rahmenwerk/ICMA Principles. Geplant ist die Verwendung der Mittel aus der Anleiheemission in den Bereichen umweltfreundliche Gebäude, erneuerbare Energien und sauberer Transport. AOC verpflichtet sich, jährlich über die Verwendung der Erlöse sowie über den Nachhaltigkeitsnutzen der durch die Anleihe finanzierten Projekte zu berichten.



AOC | DIE STADTENTWICKLER GmbH ist ein inhabergeführter Projektentwickler, der sich auf die Konzeption, Planung und Realisierung von hochwertigen Wohn- und Gewerbeimmobilien (Büro und Einzelhandel) spezialisiert hat. Der regionale Fokus liegt auf den Mittel- und Oberzentren der neuen Bundesländer einschließlich Berlin. AOC verfügt über Bürostandorte in Magdeburg, Leipzig, Dresden und Erfurt und übernimmt die gesamte Wertschöpfungskette der Projektentwicklung. Gegründet im Jahr 2004, hat AOC bislang erfolgreich mehr als 700 Millionen Euro in Immobilienprojekte investiert und verfügt aktuell über eine Projektpipeline von rund einer Milliarde Euro.



Eckdaten der AOC-Anleihe

Emittent AOC Die Stadtentwickler GmbH Status unbesichert, nicht nachrangig ESG / Green Bond Validierung des ESG / Green Bond Frameworks durch IMUG Rating Kupon 7,50% p.a. Volumen bis zu 30 Mio. Euro Zeichnungsfrist 24.03.-06.04.2022 Laufzeit 5 Jahre (bis 08.04.2027) Stückelung 1.000 Euro Listing Börse Frankfurt, Quotation Board ISIN / WKN DE000A3MQBD5 / A3MQBD Anwendbares Recht Deutsches Recht Internet www.aoc-diestadtentwickler.com



