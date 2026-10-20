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20.10.2026 08:13:38
APA ots news: Hohe Umtauschquote von 36% für UBM-Anleihe
Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die
UBM-Anleihe 2023 - 2027. Während der Umtauschfrist tauschten
Investoren ein Volumen von rund 18 Mio. Nominale.
Wien (APA-ots) - Am 16. Oktober 2026 endete das Umtauschangebot für die
UBM-Anleihe
2023 - 2027 (ISIN AT0000A35FE2) mit einem Volumen von 50 Mio.
Nominale. Während der Umtauschfrist tauschten Investor*innen ein
Volumen von rund 18 Mio. Nominale, was einer hohen Umtauschquote
von 36 % entspricht, insbesondere im Hinblick auf die ursprünglich
hohe Platzierung der umgetauschten Anleihe im Retail.
Die Barzeichnungsfrist des neuen 7% UBM Green Bond 2026-2031 (
AT0000A3XJY7) mit einer Laufzeit von fünf Jahren begann bereits am 6.
Oktober 2026, wobei der Re-Offer Kurs mit 99,50% festgelegt wurde.
Der UBM Green Bond 2026-2031 wird in Österreich, Deutschland und
Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots
und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur
Zeichnung angeboten. Zum jetzigen Zeitpunkt wurde für den 7% UBM
Green Bond 2026-2031 bereits ein Gesamtvolumen (inkl.
Umtauschergebnis) von 54 Mio. Nominale erreicht. Eine Zeichnung ist
noch bis 23. Oktober 2026 möglich, wobei sich UBM die vorzeitige
Schließung des Angebots und der Zeichnungsfrist vorbehält. Geplanter
Valutatag ist der 30. Oktober 2026. Die Notierung des UBM Green Bond
2026-2031 zum Handel im Amtlichen Handel (Corporates Prime) der
Wiener Börse und dessen Einbeziehung in den Open Market der
Frankfurter Wertpapierbörse ist beabsichtigt.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment
auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus
tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit
Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren
Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle
Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime
Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten
Transparenzanforderungen.
Disclaimer : Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (
EU) 2017/1129 ( Prospektverordnung ) und der Delegierten Verordnung (
EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und stellt weder ein
Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf
oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht
in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen
dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg
verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung
oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von
Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich
von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die
hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen
insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch
oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch
von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,
Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und
Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder
eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote
der Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 2026
UBM-Teilschuldverschreibungen ) werden ausschließlich in Österreich,
Deutschland und Luxemburg ( Angebot ) an dort ansässige Anleger auf
Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten
Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und
Ergänzungsblätter) erfolgen, der von der FMA am 28.09.2026 gebilligt,
in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie
der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum
Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der Prospekt ). Die Billigung
des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM-
Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner
Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der
Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor
relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am
Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos
erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM-
Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt
verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich.
Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem
Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen
auf Risiken, Steuern und Interessenkonflikte, und sich persönlich
unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und
Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger
werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie
eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und
Chancen der Entscheidung, in die 2026 UBM-Teilschuldverschreibungen
zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in
Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der
Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin
können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein;
auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen
möglich.
Rückfragehinweis:
Victor-Leon Eggenberger
Head of Investor Relations & ESG
UBM Development AG
Mob.: + 43 664 80 1873 104
Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com
Johannes Stühlinger
Head of Corporate Communications
UBM Development AG
Mob.: + 43 664 80 1873 184
Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com
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