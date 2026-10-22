APA ots news: UBM platziert erfolgreich neuen Green Bond im Gesamtvolumen von 58 Mio.

Wien (APA-ots) - -

Hohe Umtauschquote von 36 % reduziert Anleihefälligkeiten 2027

auf rund 32 Mio. - keine weiteren fälligen Anleihen-Rückzahlungen

bis Oktober 2029

-

40 Mio. an neuem Kapital eingeworben - Barzeichnung vorzeitig

geschlossen

-

Erzieltes Gesamtvolumen unterstreicht Attraktivität der UBM-

Anleihen am Kapitalmarkt

Mit der erfolgreichen Platzierung des UBM Green Bonds 2026-2031 (

ISIN: AT0000A3XJY7) unterstreicht UBM, dass sie auch in einem von

erhöhter Volatilität geprägten Anleihemarktumfeld weiterhin als

verlässliche Emittentin wahrgenommen wird.

Im Rahmen des Umtauschangebots wurden rund 18 Mio. Nominale

bzw. 36 % des UBM Green Bonds 2023-2027 in den neuen UBM Green Bond

2026 getauscht. Damit sind 2027 nur noch Anleihen im Nominale von

insgesamt 32 Mio. zur Rückzahlung fällig. Zusätzlich wurden im

Rahmen der Barzeichnung 40 Mio. Nominale an neuem Kapital

eingeworben. Mit diesem Kapital werden förderfähige Projekte

refinanziert; das dadurch freiwerdende Kapital fließt in den weiteren

Ausbau der Pipeline im Bereich Bezahlbares Wohnen.

Inklusive Umtausch wurde damit ein Anleihevolumen von insgesamt

58 Mio. auf den Märkten platziert.

"Der Kapitalmarkt ist und bleibt eine zentrale Finanzierungssäule

der UBM", bestätigt Patric Thate, Finanzvorstand der UBM Development

AG. "Besonders erfreulich ist das gestiegene Interesse

internationaler Investoren, insbesondere aus Osteuropa, wo wir uns

über unsere Produkte hinaus auch als Emittentin einen Namen gemacht

haben." Abschließend ergänzt Thate: "Durch die weitere Glättung

unseres Rückzahlungsprofils fällt die nächste größere

Anleiherückzahlung mit einem Volumen von 93 Mio. erst wieder im

Oktober 2029 an."

Der UBM Green Bond 2026-2031 wurde in Österreich, Deutschland und

Luxemburg im Rahmen eines öffentlichen, prospektpflichtigen Angebots

und in weiteren Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung zur

Zeichnung angeboten. Geplanter Valutatag ist der 30. Oktober 2026.

Die Zulassung des UBM Green Bonds 2026-2031 zum Handel im Amtlichen

Handel (Corporates Prime) der Wiener Börse sowie dessen Einbeziehung

in das Open Market-Segment Quotation Board der Frankfurter

Wertpapierbörse sind beabsichtigt.

Die Raiffeisen Bank International AG fungierte als Sole Global

Coordinator und Paying Agent sowie gemeinsam mit der Montega Markets

GmbH als Joint Bookrunner. UBM wurde von den KWR-

Kapitalmarktrechtsexperten Christian Temmel und Christian Knauder-

Sima und ihrem Team beraten, die Raiffeisen Bank International AG

sowie Montega Markets GmbH wurden vom Kapitalmarktteam von Wolf

Theiss um Claus Schneider und Sebastian Prakljacic unterstützt.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-

Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment

auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus

tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit

Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren

Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle

Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime

Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten

Transparenzanforderungen.

Disclaimer : Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU)

2017/1129 ( Prospektverordnung ) und der Delegierten Verordnung (EU)

2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und stellt weder ein

Angebot zum Verkauf oder Umtausch noch eine Aufforderung zum Kauf

oder Umtausch oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar und ist nicht

in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen

dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg

verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung

oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich

von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die

hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen

insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf bzw Umtausch

oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf bzw Umtausch

von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien,

Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und

Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder

eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote

der Teilschuldverschreibungen des UBM Green Bonds 2026-2031 ( 2026

UBM-Teilschuldverschreibungen ) erfolgen ausschließlich in

Österreich, Deutschland und Luxemburg ( Angebot ) an dort ansässige

Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten

Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge und

Ergänzungsblätter), der von der FMA am 28.09.2026 gebilligt, in der

vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie

der Commission de Surveillance du Secteur Financier im Großherzogtum

Luxemburg notifiziert wurde (zusammen der Prospekt ). Die Billigung

des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen 2026 UBM-

Teilschuldverschreibungen zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner

Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der

Emittentin, unter www.ubm-development.com, Submenü "investor

relations.", Unterpunkt "anleihen.", veröffentlicht worden und ist am

Sitz der Emittentin, Laaer-Berg-Straße 43, 1100 Wien, kostenlos

erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot der 2026 UBM-

Teilschuldverschreibungen sind ausschließlich die Angaben im Prospekt

verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich.

Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen

das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder

Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital

zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des

eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at

Rückfragehinweis:

Victor-Leon Eggenberger

Head of Investor Relations & ESG

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 80 1873 104

Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com

Johannes Stühlinger

Head of Corporate Communications

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 80 1873 184

Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com

*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER

INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

OTS0008 2026-10-22/07:54