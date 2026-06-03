APA ots news: UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück

Wien (APA-ots) - -

56,4 Mio. werden mittels Hybridkapital der PORR AG rückgeführt

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Eigenkapital bleibt unverändert und Eigenkapitalquote verbleibt

in der Bandbreite von 30% - 35%

UBM Development AG (UBM) wird am 18. Juni 2026 die noch

ausstehenden 56,4 Mio. der Hybridanliehe 2021, eine tief

nachrangige Anleihe, nach fünf Jahren, frühzeitig zurückführen. Die

Emission von 100 Mio. im Jahr 2021 richtete sich neben

österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an

internationalen Investoren. Bereits im Mai 2025 wurden 43,6 Mio.

der Hybridanleihe 2021 in die UBM Green Hybridanleihe 2025 getauscht.

UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-

Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment

auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus

tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit

Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren

Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle

Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime

Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten

Transparenzanforderungen.

Rückfragehinweis:

Victor-Leon Eggenberger

Head of Investor Relations & ESG

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 80 1873 104

Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com

Johannes Stühlinger

Head of Corporate Communications

UBM Development AG

Mob.: + 43 664 80 1873 184

Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com

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