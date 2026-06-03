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03.06.2026 15:05:38
APA ots news: UBM zahlt Hybridanleihe 2021 frühzeitig zurück
Wien (APA-ots) - -
56,4 Mio. werden mittels Hybridkapital der PORR AG rückgeführt
-
Eigenkapital bleibt unverändert und Eigenkapitalquote verbleibt
in der Bandbreite von 30% - 35%
UBM Development AG (UBM) wird am 18. Juni 2026 die noch
ausstehenden 56,4 Mio. der Hybridanliehe 2021, eine tief
nachrangige Anleihe, nach fünf Jahren, frühzeitig zurückführen. Die
Emission von 100 Mio. im Jahr 2021 richtete sich neben
österreichischen Anlegern an eine breit gestreute Basis an
internationalen Investoren. Bereits im Mai 2025 wurden 43,6 Mio.
der Hybridanleihe 2021 in die UBM Green Hybridanleihe 2025 getauscht.
UBM Development ist einer der führenden Entwickler von Holzbau-
Projekten in Europa. Der strategische Fokus liegt im Premium-Segment
auf Metropolen wie Wien, München, Frankfurt oder Prag. Darüber hinaus
tritt UBM als Pionier im Bereich Bezahlbares Wohnen in Städten mit
Bedarf, auch außerhalb von Metropolen, auf. Mit über 150 Jahren
Erfahrung bietet UBM von der Planung bis zur Vermarktung alle
Development-Leistungen aus einer Hand an. Die Aktien sind im Prime
Market der Wiener Börse gelistet, dem Segment mit den höchsten
Transparenzanforderungen.
Rückfragehinweis:
Victor-Leon Eggenberger
Head of Investor Relations & ESG
UBM Development AG
Mob.: + 43 664 80 1873 104
Email: victor-leon.eggenberger@ubm-development.com
Johannes Stühlinger
Head of Corporate Communications
UBM Development AG
Mob.: + 43 664 80 1873 184
Email: johannes.stuehlinger@ubm-development.com
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OTS0156 2026-06-03/15:00
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