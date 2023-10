Die ASG SolarInvest GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft des Photovoltaik-Full-Service-Spezialisten ASG Versum AG, gibt ihr Debüt am Anleihenmarkt. Geplant ist die Emission einer Unternehmensanleihe (ISIN: DE000A351405) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro, die über die Laufzeit von fünf Jahren mit einem Kupon von 8,00% p.a. ausgestattet ist. Im Rahmen des öffentlichen Angebots in Deutschland, Luxemburg und Österreich können interessierte Anleger die Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ ab dem 27. Oktober 2023 über die Webseite der ASG SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) zeichnen. Die Emission wird von der bestin.capital GmbH und Lewisfield Deutschland GmbH als Financial Advisors begleitet.



Die ASG SolarInvest GmbH finanziert die Entwicklung und Errichtung von Photovoltaik-Projekten ausschließlich in Deutschland. Dazu stellt sie ihren Tochtergesellschaften Darlehen oder Eigenkapital zur Zwischenfinanzierung zur Verfügung, die damit Projektrechte erwerben, weiterentwickeln, verkaufen und/oder Photovoltaik-Projekte errichten und betreiben. Aktuell besitzen die Tochtergesellschaften bereits in Entwicklung befindliche Projektrechte im Wert von rund 22 Mio. Euro mit einer geplanten installierten Kapazität von ca. 524 MW.



Der Emissionserlös der Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ dient der Zwischenfinanzierung der geplanten Photovoltaik-Projektentwicklungen. Der Schwerpunkt liegt derzeit auf Freiflächenanlagen, die sowohl auf Stromlieferverträgen als auch auf Zuschlägen aus Ausschreibungen der Bundesnetzagentur basieren. Im geografischen Fokus stehen Sachsen-Anhalt und das südliche Brandenburg, wo die Projektakquise wesentlich begünstigt wird durch exzellente persönliche Netzwerke, die lokale Verwurzelung der ASG Versum-Gruppe und durch Empfehlungen von Flächenverpächtern bereits realisierter Projekte. Zur langfristigen Absicherung ist geplant, möglichst viele Projekte selbst oder mit langfristigen Co-Investoren zu halten. Die daraus planbar zufließenden Einnahmen decken laufende Kosten und dienen als Investivmittel für neue Projekte und den Unternehmensaufbau. Dazu wurden auch eine Ausschüttungssperre gegenüber den Aktionären der ASG Versum AG für die ersten fünf Jahre sowie eine Ausschüttungsbeschränkung für die ASG SolarInvest GmbH von 50 % des Bilanzgewinns vereinbart.



Der von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg gebilligte sowie an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Deutschland und die Österreichische Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) notifizierte Wertpapierprospekt steht auf der Internetseite der ASG SolarInvest GmbH (www.asg-versum.de/anleihe) zum Download zur Verfügung.



Die Einbeziehung der Anleihe „SolarInvest 2023/2028“ in den Handel im Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) soll voraussichtlich am 29. März 2024 erfolgen.



Eckdaten der SolarInvest-Anleihe 2023/2028

Emittentin ASG SolarInvest GmbH Kupon 8,00% p.a. Zeichnungsfrist 27.10.2023 bis 26.10.2024 Valuta 15.12.2023 Laufzeit 15.12.2028 ISIN / WKN DE000A351405 / A35140 Listing voraussichtlich ab 29. März 2024 im Open Market Financial Advisors bestin.capital, Lewisfield Deutschland Internet www.asg-versum.de/anleihe



