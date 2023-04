Assenagon Asset Management S.A. hat Tobias Ritter zum Head of Wholesale in Deutschland ernannt. In der Funktion leitet er mit sofortiger Wirkung die gesamten Vertriebsaktivitäten im Bereich Whole­sale in Deutschland und berichtet an Matthias Kunze, Head of Distribution. Ritter kam am 1. Juli 2019 zu Assenagon und war zuvor bei Allianz Global Investors, wo er als Key Account und Sales Manager im Drittvertrieb tätig war. Er verfügt über nahezu 20 Jahre Erfahrung in Beratung und Vertrieb bei Kunden aus dem Bereich der Privatbanken, Sparkassen, Volks- und Raiffeisenbanken und Vermö­gensverwaltern.



"Tobias Ritter und das gesamte Assenagon Wholesale Team haben seit 2019 Außergewöhnliches ge­leistet und die Assets in diesem Bereich von nahe null auf inzwischen fast eine Milliarde aufgebaut." so Matthias Kunze, Head of Distribution bei Assenagon Asset Management. Tobias Ritter leitet ab 1. April das dreiköpfige Wholesale Team für Deutschland. Kunze weiter: "Demzufolge ist es nur kon­sequent die Expertise, Branchenkenntis und Aktivitäten in einem Team zu bündeln, um eine den Be­dürfnissen entsprechende, zielgerichtete Betreuung zu gewährleisten. Um die Präsenz bei unseren Kunden vor Ort weiter zu verbessern und exzellenten Service zu bieten, werden wir den Bereich außerdem noch dieses Jahr mit mindestens einer weiteren Person ausbauen."



Neben dem Ausbau des Wholesale-Geschäfts hat Assenagon weitere vertriebsstärkende Maßnahmen umgesetzt. Ebenfalls per Anfang April wurde Daniel Dolpp zum Head of Structured Sales ernannt und leitet künftig das auf Kundenkommunikation ausgerichtete, zweiköpfige Team an der Schnittstelle zwischen Kunden und Portfolio Management. Mit der Ernennung des 31-jährigen fördert Assenagon bewusst die Generationenvielfalt auf den leitenden Vertriebspositionen. "Wir freuen uns darauf, dass Daniel Dolpp mit seinem exzellenten Fachwissen in seiner neuen Funktion wertvolle Vertriebs­impulse setzen wird", so Matthias Kunze, an den auch Herr Dolpp berichtet. Dolpp startete seine Karriere 2018 bei Assenagon nachdem er sein Studium der informationsorientierten Betriebswirt­schaftslehre an der Universität Augsburg als Master of Science abgeschlossen hatte.



