Heute gibt es in Europa nur eine Anleiheemission von nennenswerter Größe: Der Pharmakonzern AstraZeneca begibt einen Corporate Bond (EUR Benchmark, senior unsecured) mit Tranchen von 4 Jahren (Initial Price Talk: Mid Swap +50 bp) und 9 Jahren (Initial Price Talk: Mid Swap +85 bp).



AstraZeneca wird von Moody´s mit A3 und S&P mit A gerated. Das Settlement erfolgt am 03.03.2023, die Anleihen haben eine Stückelung von 1.000 Euro, die Mindestorder bei Emission beträgt 100.000 Euro, englisches Recht ist anwendbar. Bookrunners sind Bank of Amercia, HSBC, Mizuho und Santander. AstraZeneca erzielte 2022 einen Umsatz von 44,4 Mrd. USD.



Details zur Anleiheemission von AstraZeneca:



-> Laufzeit: 03.03.2027, EUR Benchmark, Initial Price Talk: Mid Swap +50 bp (ca. 3,70%)



-> Laufzeit: 03.03.2032, EUR Benchmark, Initial Price Talk: Mid Swap +85 bp (ca. 3,90%)



https://www.fixed-income.org/

Foto: © AstraZeneca