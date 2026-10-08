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WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985

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Kapitalmaßnahme 08.10.2026 11:10:00

AT&S-Aktie legt zut: Hybrid-Anleihe von 2022 vorzeitig zurückbezahlt

AT&S-Aktie legt zut: Hybrid-Anleihe von 2022 vorzeitig zurückbezahlt

Der österreichische Technologiekonzern AT&S hat die vorzeitige Rückzahlung einer Hybrid-Anleihe von 2022 mit einer Nominale von 350 Millionen Euro angekündigt.

Wie das börsenotierte Unternehmen am Donnerstag mitteilte, erfolgt die Rückzahlung am 22. Oktober aus vorhandenen liquiden Mitteln. Bezahlt werde der Nennwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen. Danach werde die Anleihe eingezogen und annulliert.

Die Rückzahlung folge auf die Platzierung der Hybrid-Wandelschuldverschreibung 2026, hieß es von AT&S weiter. Der Kupon der neuen Finanzierung liege um rund 50 Prozent unter jenem der Hybrid-Anleihe 2022 und reduziere damit die laufenden Finanzierungskosten deutlich. "Mit der Rückzahlung zum ersten möglichen Kündigungszeitpunkt setzen wir die Optimierung unserer Kapitalstruktur konsequent fort", sagte Finanzchef Gerrit Steen. "Sie ist außerdem Ausdruck der deutlich verbesserten Liquiditätsposition von AT&S."

In Wien zieht die AT&S-Aktie zeitweise um 0,46 Prozent auf 220,50 Euro an.

rst/kre

APA

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AT&S-Aktie klettert: Konzern verzeichnet wieder Gewinn - Ausblick bestätigt

Bildquelle: AT&S

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