Aktuell locken Hochzinsanleihen mit Renditen von mehr als zehn Prozent. Wir haben eine deutliche Änderung in der Rhetorik der Notenbanken gesehen, die darauf hindeutet, dass der Zinserhöhungszyklus hinter uns liegt. Seit der Pandemie haben Investoren mehr als 2 Billionen US-Dollar im US-Geldmarkt geparkt. Angesichts der guten technischen Rahmenbedingungen und der Bewertungen in den Anleihemärkten ist davon auszugehen, dass Investoren diese Gelder reallokieren werden.



Vorteile für First Mover

Mit rund 11% Rendite werden Investoren im aktuellen Umfeld sehr gut für die zugrunde liegenden Risiken kompensiert. Damit können Anleger nicht nur einen Renditeaufschlag von 6% gegenüber dem Geldmarkt erwarten, sondern auch eine deutlich höhere Rendite als Globale Hochzinsanleihen oder US-Aktien (S&P 500) seit 1998 im Jahresdurchschnitt erwirtschaftet haben. Wir rechnen damit, dass viele Investoren erst im kommenden Jahr Gelder im größeren Stil umschichten würden. Wir schließen aber nicht aus, dass es zu einer Jahresendrally kommen könnte. Die geänderte Kommunikation der Notenbanken und der Desinflationstrend könnten dazu führen, dass Investoren bereits früher ihre Anlagen umschichten.



UBAM – Global High Yield Solution

Mit dem UBAM – Global High Yield Solution-Fonds können Investoren in besonderer Weise an der Anlagechance im globalen Hochzinssegment teilhaben. Über einen Anlagezeitraum von 10 Jahren hat sich der 3,7 Milliarden US-Dollar schwere Fonds deutlich besser entwickelt als der Index (Bloomberg Global High Yield Index) und breit investierende ETFs. Über die vergangenen drei bzw. fünf Jahre hat der Fonds 93% bzw. 92% seiner Vergleichsgruppe geschlagen.



Foto: Mohammed Kazmi © UBP