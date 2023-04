FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag inflationsindexierte Bundesanleihen mit Laufzeiten 2033 und 2046 im Auktionsverfahren platziert. Dabei zeigte sich ein gestiegenes Interesse für die Papiere mit Laufzeit April 2046. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 7. März bzw. 7. Februar:

===

Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. April 2033

Volumen 450 Mio EUR

Bietungsvolumen 442 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 352 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,3 (1,4)

Durchschnittsrend. -0,11% (0,13%)

Wertstellung 6. April 2023

Emission 0,10-prozentige inflationsindexierte Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. April 2046

Volumen 150 Mio EUR

Bietungsvolumen 169 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 82 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 2,1 (1,5)

Durchschnittsrend. -0,18% (-0,07%)

Wertstellung 6. April 2023

===

