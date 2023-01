FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte erstmals zwei 30-jährige Bundesanleihen zeitgleich aufgestockt. Dabei handelt es sich um Papiere mit einer Laufzeit bis 2050 sowie Titel mit Laufzeit bis 2053. Dabei ergab sich ein Gesamtvolumen von 2,011 Milliarden Euro. Die Aufstockung von zwei Bundesanleihen gleichzeitig hat "das Ziel, den Angebotsdruck auf mehrere Anleihen zu verteilen, anstatt lediglich auf die Benchmark", so die Analysten von UniCredit bereits im Vorfeld. Die Deutsche Finanzagentur führt ab diesem Jahr Auktionen für festverzinsliche Anleihen in zwei Tranchen durch, während sie dies in der Vergangenheit bereits für inflationsgebundene Anleihen getan hat.

Die Durchschnittsrendite der Papiere mit Laufzeit bis 2050 erhöhte sich auf 1,97 (vorherige Auktion: 0,39) Prozent, für die Titel mit Laufzeit 2053 ergaben sich 2,05 (1,94) Prozent. Nachfolgend eine Übersicht der Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 9. Februar 2022 bzw. 23. November 2022.

===

Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit August 2050

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,357 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 805 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,7 (1,2)

Durchschnittsrend. 1,97% (0,39%)

Wertstellung 20. Januar 2023

Emission 1,80-prozentiige Bundesanleihen

mit Laufzeit August 2053

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,836 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,206 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,8)

Durchschnittsrend. 2,05% (1,94%)

Wertstellung 20. Januar 2023

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 18, 2023 05:56 ET (10:56 GMT)