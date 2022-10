Von Emese Bartha

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag neue 30-jährige Bundesanleihen im Volumen von 4 Milliarden Euro in einem syndizierten Verfahren begeben. Darin enthalten war eine Tranche für Marktpflegezwecke in Höhe von 1 Milliarde Euro, wie eine der Konsortialbanken mitteilte. Der Renditevorsprung für die Anleihe wurde auf 2,5 Basispunkte über der 0,00-prozentigen Bundesanleihe mit Laufzeit August 2052 festgelegt, wie es weiter hieß. Die Rendite liege bei 2,349 Prozent, teilte die Bank mit. Konsortialführer sind Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs und JP Morgan.

