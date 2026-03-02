AUKTION/Bund begibt grüne Anleihe im syndizierten Verfahren

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat für die Emission einer neuen grünen Zwillingsanleihe im syndizierten Verfahren Banken beauftragt. Das Schuldpapier soll im Mai 2041 fällig werden, wie eine der Banken am Montag mitteilte. Die Transaktion wird voraussichtlich in naher Zukunft, abhängig von den Marktbedingungen, abgewickelt und bepreist. Die neue grüne Bundesanleihe wird ein Zwilling der bestehenden konventionellen Anleihe mit einem Kupon von 2,60 Prozent und Fälligkeit im Mai 2041 sein. Die für die anstehende Transaktion beauftragten Banken sind BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, NatWest und Societe Generale.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 05:13 ET (10:13 GMT)