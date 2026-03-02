02.03.2026 11:13:40

AUKTION/Bund begibt grüne Anleihe im syndizierten Verfahren

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat für die Emission einer neuen grünen Zwillingsanleihe im syndizierten Verfahren Banken beauftragt. Das Schuldpapier soll im Mai 2041 fällig werden, wie eine der Banken am Montag mitteilte. Die Transaktion wird voraussichtlich in naher Zukunft, abhängig von den Marktbedingungen, abgewickelt und bepreist. Die neue grüne Bundesanleihe wird ein Zwilling der bestehenden konventionellen Anleihe mit einem Kupon von 2,60 Prozent und Fälligkeit im Mai 2041 sein. Die für die anstehende Transaktion beauftragten Banken sind BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, NatWest und Societe Generale.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2026 05:13 ET (10:13 GMT)

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:01 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen