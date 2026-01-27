AUKTION/Bund begibt neue 20-jährige Anleihen im syndizierten Verfahren

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Finanzagentur hat am Dienstag in einem syndizierten Verfahren neue Bundesanleihen mit Fälligkeit im Mai 2047 im Volumen von 6,5 Milliarden Euro begeben, wie eine der Konsortialbanken mitteilte. Die neue Emission, die eine Tranche von 1 Milliarde Euro zu Marktpflegezwecken umfasst, ist Deutschlands erste 20-jährige Bundesanleihe seit der Einführung dieser neuen Laufzeit in diesem Jahr.

Die Bücher für die neue Emission schlossen mit mehr als 72 Milliarden Euro, einschließlich 2,1 Milliarden Euro Interesse der beteiligten Konsortialbanken, so dieselbe Bank. Der Spread der neuen Papiere wurde auf 2 Basispunkte über der Mid-Rendite des Bundes von August 2046 festgelegt. Konsortialbanken der Transaktion waren Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, JP Morgan und Morgan Stanley.

