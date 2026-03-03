AUKTION/Bund emittiert grüne Anleihe im Umfang von 4 Milliarden Euro

By Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag im syndizierten Verfahren eine neue grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit Mai 2041 im Volumen von 4 Milliarden Euro begeben. Die Anleihe war ein Zwilling der bestehenden konventionellen Bundesanleihe mit einem Kupon von 2,60 Prozent und gleicher Fälligkeit, wie eine der Konsortialbanken mitteilte. Schuldtitel im Umfang von 1 Milliarde Euro wurden vom Emittenten zurückbehalten. Die Orderbücher für die neue Bundesanleihe schlossen mit einem Volumen von über 22 Milliarden Euro - einschließlich 1,2 Milliarden Euro Nachfrage seitens der Konsortialführer. Die Zinsdifferenz der neuen grünen Bundesanleihe wurde 1 Basispunkt unterhalb des konventionellen Zwillings festgelegt, wie die Bank weiter mitteilte. Als Konsortialführer der Emission fungierten BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, NatWest und Societe Generale.

