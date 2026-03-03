03.03.2026 12:15:41

AUKTION/Bund emittiert grüne Anleihe im Umfang von 4 Milliarden Euro

By Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag im syndizierten Verfahren eine neue grüne Bundesanleihe mit Fälligkeit Mai 2041 im Volumen von 4 Milliarden Euro begeben. Die Anleihe war ein Zwilling der bestehenden konventionellen Bundesanleihe mit einem Kupon von 2,60 Prozent und gleicher Fälligkeit, wie eine der Konsortialbanken mitteilte. Schuldtitel im Umfang von 1 Milliarde Euro wurden vom Emittenten zurückbehalten. Die Orderbücher für die neue Bundesanleihe schlossen mit einem Volumen von über 22 Milliarden Euro - einschließlich 1,2 Milliarden Euro Nachfrage seitens der Konsortialführer. Die Zinsdifferenz der neuen grünen Bundesanleihe wurde 1 Basispunkt unterhalb des konventionellen Zwillings festgelegt, wie die Bank weiter mitteilte. Als Konsortialführer der Emission fungierten BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DZ Bank, NatWest und Societe Generale.

March 03, 2026 06:16 ET (11:16 GMT)

