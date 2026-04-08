|
08.04.2026 12:06:40
AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die Bundesanleihe mit Fälligkeit im Februar 2036 im Auktionsverfahren aufgestockt.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 11. März):
===
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit
Laufzeit 15. Februar 2036
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,719 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,817 Mrd EUR
Marktpflegequote 1,183 Mrd EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,2)
Durchschnittsrend. 2,92% (2,89%)
Wertstellung 10. April 2026
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/cbr
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX deutlich fester -- DAX überspringt 24.000-Punkte-Marke -- US-Börsen eröffnet stark -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legt deutlich zu. Die US-Börsen ziehen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.