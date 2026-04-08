AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die Bundesanleihe mit Fälligkeit im Februar 2036 im Auktionsverfahren aufgestockt.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 11. März):

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Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. Februar 2036

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 4,719 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,817 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,183 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,2 (1,2)

Durchschnittsrend. 2,92% (2,89%)

Wertstellung 10. April 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)