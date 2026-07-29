|
29.07.2026 11:54:48
AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES-Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 8. Juli):
===
Emission 3-prozentige Bundesanleihe mit
Laufzeit 15. August 2036
Angebotsvolumen 6 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,127 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 4,497 Mrd EUR
Marktpflegequote 1,503 Mrd EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,0)
Durchschnittsrend. 3,13% (3,09%)
Settlement 31. Juli 2026
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
July 29, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinspause hält an: ATX legt kräftig zu -- DAX höher -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt legt deutlich zu, während der deutsche Leitindex ein kleines Plus vorzuweisen hat. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag überwiegend fester.