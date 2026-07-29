29.07.2026 11:54:48

AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES-Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 8. Juli):

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Emission 3-prozentige Bundesanleihe mit

Laufzeit 15. August 2036

Angebotsvolumen 6 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,127 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 4,497 Mrd EUR

Marktpflegequote 1,503 Mrd EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,1 (1,0)

Durchschnittsrend. 3,13% (3,09%)

Settlement 31. Juli 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 29, 2026 05:55 ET (09:55 GMT)

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