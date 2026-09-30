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30.09.2026 11:52:40
AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch die im August 2036 fällige Bundesanleihe im Auktionsverfahren aufgestockt.
Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 9. September):
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Emission 3,00-prozentige Bundesanleihe
mit Fälligkeit 15. August 2036
Angebotsvolumen 5,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 4,829 Mrd EUR
Zuteilung 4,177 Mrd EUR
Marktpflegequote 1,323 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,2 (1,5)
Durchschnittsrendite 3,58% (3.39%)
Wertstellung 2. Oktober 2026
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 30, 2026 05:53 ET (09:53 GMT)
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