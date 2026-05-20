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20.05.2026 11:52:40
AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe um 3,845 Mrd EUR auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2036 im Volumen von 3,845 Milliarden Euro im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war knapp überzeichnet. Nachfolgend die Einzelheiten der Emission, Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion gleicher Papiere vom 29. April:
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Emission 2,90%-ige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. Februar 2036
Volumen 5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 5,888 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 3,845 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 1,155 Mrd EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,5)
Durchschnittsrend. 3,16% (3,08%)
Durchschnittskurs 97,83 (98,52)
Mindestkurs 97,81 (98,51)
Wertstellung 22. Mai 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/flf/cln
(END) Dow Jones Newswires
May 20, 2026 05:52 ET (09:52 GMT)