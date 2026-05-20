AUKTION/Bund stockt 10-jährige Anleihe um 3,845 Mrd EUR auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Fälligkeit Februar 2036 im Volumen von 3,845 Milliarden Euro im Auktionsverfahren platziert. Die Transaktion war knapp überzeichnet. Nachfolgend die Einzelheiten der Emission, Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherige Auktion gleicher Papiere vom 29. April:

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Emission 2,90%-ige Bundesanleihen mit Fälligkeit 15. Februar 2036

Volumen 5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 5,888 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 3,845 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 1,155 Mrd EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,5)

Durchschnittsrend. 3,16% (3,08%)

Durchschnittskurs 97,83 (98,52)

Mindestkurs 97,81 (98,51)

Wertstellung 22. Mai 2026

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May 20, 2026 05:52 ET (09:52 GMT)