04.02.2026 12:03:39
AUKTION/Bund stockt 2032 fällige Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch eine im November 2032 fällige Anleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 3,197 Milliarden Euro. Weitere 803 Millionen Euro wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten. Damit betrug das Emissionsvolumen wie geplant 4 Milliarden Euro.
Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 24. September):
===
Emission: 2,50-prozentige Bundesanleihe mit
Laufzeit 15. November 2032
Angebotsvolumen: 4 Mrd EUR
Bietungsvolumen: 4,819 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag: 3,197 Mrd EUR
Zu Marktpflegezwecken
einbehalten: 803 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,5 (1,5)
Durchschnittsrend. 2,6% (2,52%)
Wertstellung: 6. Februar 2026
===
