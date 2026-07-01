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01.07.2026 11:52:40
AUKTION/Bund stockt 2032 fällige Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch eine im November 2032 fällige Anleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 2,673 Milliarden Euro, weitere 827 Millionen wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten. Damit betrug das Emissionsvolumen wie geplant 3,5 Milliarden Euro.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; Ergebnisse der vorigen Auktion vom 6. Mai in Klammern:
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Emission 2,50-prozentige Anleihe mit
Laufzeit 15. November 2032
Angebotsvolumen 3,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 3,083 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 2,673 Mrd EUR
Marktpflegequote 827 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio 1,2 (2,4)
Durchschnittsrend. 2,68% (2,80%)
Wertstellung 3. Juli 2026
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/uxd
(END) Dow Jones Newswires
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