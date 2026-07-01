AUKTION/Bund stockt 2032 fällige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch eine im November 2032 fällige Anleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 2,673 Milliarden Euro, weitere 827 Millionen wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten. Damit betrug das Emissionsvolumen wie geplant 3,5 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; Ergebnisse der vorigen Auktion vom 6. Mai in Klammern:

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Emission 2,50-prozentige Anleihe mit

Laufzeit 15. November 2032

Angebotsvolumen 3,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,083 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,673 Mrd EUR

Marktpflegequote 827 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,2 (2,4)

Durchschnittsrend. 2,68% (2,80%)

Wertstellung 3. Juli 2026

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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 05:52 ET (09:52 GMT)