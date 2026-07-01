01.07.2026 11:52:40

AUKTION/Bund stockt 2032 fällige Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch eine im November 2032 fällige Anleihe im Auktionsverfahren aufgestockt. Zugeteilt wurden 2,673 Milliarden Euro, weitere 827 Millionen wurden zu Marktpflegezwecken einbehalten. Damit betrug das Emissionsvolumen wie geplant 3,5 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion; Ergebnisse der vorigen Auktion vom 6. Mai in Klammern:

===

Emission 2,50-prozentige Anleihe mit

Laufzeit 15. November 2032

Angebotsvolumen 3,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,083 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,673 Mrd EUR

Marktpflegequote 827 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio 1,2 (2,4)

Durchschnittsrend. 2,68% (2,80%)

Wertstellung 3. Juli 2026

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 05:52 ET (09:52 GMT)

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter in den Feierabend -- DAX beendet Handel fester -- Asiens Börsen schließen höher - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelte zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Wall Street zeigt sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:04 Juni 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
07:18 2. Quartal 2026: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.06.26 2. Quartal 2026: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 26: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 26
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen