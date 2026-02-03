|
03.02.2026 12:12:42
AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihe auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine "grüne" Anleihe mit Laufzeit Februar 2035 im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 21. Oktober 2025):
===
Emission: 2,5-prozentige "grüne" Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. Februar 2035
Emissoionsvolumen: 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen: 2,719 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag: 1,354 Mrd EUR
Marktpflegeumfang: 146 Mio EUR
Bid-to-cover-Ratio: 2,0 (2,2)
Durchschnittsrendite: 2,79% (2,52%)
Wertstellung: 5. Februar 2026
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
February 03, 2026 06:13 ET (11:13 GMT)
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich im Plus -- DAX schlussendlich leichter -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester
Am Mittwoch zeigte sich die Wiener Börse fester. Der DAX gab hingegen nach. Der Dow zeigt eine Erholung. Am Mittwoch zeigten sich die asiatischen Börsen mehrheitlich höher.