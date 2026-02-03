03.02.2026 12:12:42

AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihe auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat am Dienstag eine "grüne" Anleihe mit Laufzeit Februar 2035 im Auktionsverfahren aufgestockt. Nachfolgend die Details der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktion vom 21. Oktober 2025):

===

Emission: 2,5-prozentige "grüne" Bundesanleihe

mit Laufzeit 15. Februar 2035

Emissoionsvolumen: 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen: 2,719 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag: 1,354 Mrd EUR

Marktpflegeumfang: 146 Mio EUR

Bid-to-cover-Ratio: 2,0 (2,2)

Durchschnittsrendite: 2,79% (2,52%)

Wertstellung: 5. Februar 2026

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 06:13 ET (11:13 GMT)

