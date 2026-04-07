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07.04.2026 12:16:40
AUKTION/Bund stockt "grüne" Anleihen auf
Von Emese Bartha
DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Dienstag zwei "grüne" Anleihen im Auktionsverfahren um insgesamt 1,046 Milliarden Euro aufgestockt.
Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion (in Klammern die Ergebnisse der vorigen Auktionen vom 3. Februar diesen Jahres für die Anleihe mit Fälligkeit 2035 und vom 10. September 2024 für die 2050 fällige Anleihe):
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Emission 0,50-prozentige grüne Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. Februar 2035
Volumen 750 Mio EUR
Bietungsvolumen 979 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 659 Mio EUR
Marktpflegequote 91 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,5 (2,0)
Durchschnittsrend. 2,93% (2,79%)
Wertstellung 9. April 2026
Emission 0-prozentige grüne Bundesanleihe
mit Laufzeit 15. August 2050
Volumen 750 Mio EUR
Bietungsvolumen 532 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 387 Mio EUR
Marktpflegequote 363 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,4 (2,7)
Durchschnittsrend. 3,44% (2,41%)
Wertstellung 9. April 2026
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Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/cln/ros
(END) Dow Jones Newswires
April 07, 2026 06:16 ET (10:16 GMT)
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