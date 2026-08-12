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12.08.2026 12:11:40
AUKTION/Bund stockt langlaufende Anleihen auf
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit Laufzeiten Mai 2038 und August 2053 im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 25. Februar für die Laufzeit 2038 und den 17. Juni für die Laufzeit 2053.
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Emission 1,00-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. Mai 2028
Volumen 1,00 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,78 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 886,89 Mio EUR
Zeichungsquote 2,0
Marktpflegequote 113,11 Mio EUR
Durchschnittsrend. 3,29%
Emission 1,80-prozentige Bundesanleihen
mit Laufzeit 15. August 2053
Volumen 1,50 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,47 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,063 Mrd EUR
Zeichungsquote 1,3
Marktpflegequote 437 Mio EUR
Durchschnittsrend. 3,65%
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/cln
(END) Dow Jones Newswires
August 12, 2026 06:11 ET (10:11 GMT)
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