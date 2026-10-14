AUKTION/Bund stockt zwei Bundesanleihen auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Der Bund hat über zwei Emissionen von Schuldpapieren 1,888 Milliarden Euro vereinnahmt. Beide Auktionen, bei denen Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 aufgestockt wurden, waren überzeichnet. Zu den Transaktionen wurden folgende Detail bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Auktionen vom 23. September):

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Emission 3,40%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2047

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,802 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,141 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 359 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,5 (2,1)

Durchschnittsrend. 3,80% (3,78%)

Durchschnittskurs 94,30 (94,53)

Mindestkurs 94,30 (94,52)

Wertstellung 16. Oktober 2026

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,058 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 747 Mio EUR

Marktpflegeumfang 253 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,4 (1,6)

Durchschnittsrend. 3,80% (3,80%)

Durchschnittskurs 84,04 (84,05)

Mindestkurs 83,98 (84,04)

Wertstellung 16. Oktober 2026

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October 14, 2026 06:09 ET (10:09 GMT)