05.08.2026 12:06:40

AUKTION/Bund stockt zwei grüne Bundesanleihen auf

Von Emese Bartha

DOW JONES--Die Deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch zwei grüne Bundesanleihen aufgestockt. Dabei wurden für das im Februar 2035 fällig werdende Schuldpapier Stücke im Umfang von 472 Millionen Euro am Markt untergebracht, bei der Anleihe mit Laufzeit August 2053 waren es Titel im Volumen von 310 Millionen Euro, wie die Bundesbank mitteilte. Wie üblich nahm der Bund zum Zwecke der Marktpflege Papiere auf die eigenen Bücher. Zu den Transaktionen wurden folgende Details bekannt (Werte in Klammern beziehen sich auf die jeweils vorherigen Auktionen vom 5. Mai bzw. 9. Juni):

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Emission 2,50%-ige grüne Bundesanleihe

mit Fälligkeit am 15. Februar 2035

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 887 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 472 Mio EUR

Marktpflegevolumen 28 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,9 (2,6)

Durchschnittsrend. 3,01% (3,0%)

Durchschnittskurs 96,2 (96,18)

Mindestkurs 96,2 (96,18)

Wertstellung 7. August 2026

Emission 1,80%-ige grüne Bundesanleihe

mit Fälligkeit 15. August 2053

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 502 Mio EUR

Zuteilungsbetrag 310 Mio EUR

Marktpflegevolumen 190 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6 (1,3)

Durchschnittsrend. 3,6% (3,57%)

Durchschnittskurs 69,22 (69,49)

Mindestkurs 69,2 (69,47)

Wertstellung: 7. August 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 05, 2026 06:07 ET (10:07 GMT)

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