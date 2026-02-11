AUKTION/Bundesanleihen bei Aufstockungen nur knapp überzeichnet

DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei langlaufende Bundesanleihen aufgestockt. Insgesamt platzierte die deutsche Finanzagentur Schuldtitel mit Fälligkeit 2054 und 2056 im Umfang von 1,909 Milliarden Euro, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Details der Auktionen (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen vom 20. August 2025 für die Bundesanleihe 2054 und am 21. Januar 2026 für die mit Fälligkeit 2056):

===

Emission 2,50%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2054

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,157 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 749 Mio EUR

Marktpflegeumfang 251 Mio EUR

Zeichungsquote 1,5 (1,0)

Durchschnittsrend. 3,47% (3,28%)

Durchschnittskurs 82,67 (85,61)

Mindestkurs 82,63 (85,55)

Wertstellung 13. Februar 2026

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,893 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,160 Mrd EUR

Marktpflegeumfang 340 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6 (2,4)

Durchschnittsrend. 3,47% (3,49%)

Durchschnittskurs 89,26 (88,95)

Mindestkurs 89,25 (88,89)

Wertstellung 13. Februar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/hab

(END) Dow Jones Newswires

February 11, 2026 06:10 ET (11:10 GMT)