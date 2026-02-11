|
AUKTION/Bundesanleihen bei Aufstockungen nur knapp überzeichnet
DOW JONES--Der Bund hat am Mittwoch zwei langlaufende Bundesanleihen aufgestockt. Insgesamt platzierte die deutsche Finanzagentur Schuldtitel mit Fälligkeit 2054 und 2056 im Umfang von 1,909 Milliarden Euro, wie die Bundesbank mitteilte. Nachfolgend die Details der Auktionen (Werte in Klammern beziehen sich auf die vorherigen Transaktionen vom 20. August 2025 für die Bundesanleihe 2054 und am 21. Januar 2026 für die mit Fälligkeit 2056):
===
Emission 2,50%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2054
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,157 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 749 Mio EUR
Marktpflegeumfang 251 Mio EUR
Zeichungsquote 1,5 (1,0)
Durchschnittsrend. 3,47% (3,28%)
Durchschnittskurs 82,67 (85,61)
Mindestkurs 82,63 (85,55)
Wertstellung 13. Februar 2026
Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056
Volumen 1,5 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,893 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 1,160 Mrd EUR
Marktpflegeumfang 340 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,6 (2,4)
Durchschnittsrend. 3,47% (3,49%)
Durchschnittskurs 89,26 (88,95)
Mindestkurs 89,25 (88,89)
Wertstellung 13. Februar 2026
===
