AUKTION/Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2042 technisch unterzeichnet

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit Laufzeit bis Juli 2042 im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 8. Oktober 2025:

===

Emission 3,25-prozentige Bundsanleihen

mit Laufzeit 4. Juli 2042

Volumen 1 Mrd

Bietungsvolumen 799 Mio

Zuteilungsbetrag 701 Mio

Marktpflegeumfang 299 Mio

Zeichungsquote 1,1 (1,2)

Durchschnittsrend. 3,23% (3,08%)

Wertstellung 16. Januar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

