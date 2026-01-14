|
14.01.2026 11:55:40
AUKTION/Bundesanleihen mit Laufzeit Juli 2042 technisch unterzeichnet
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit Laufzeit bis Juli 2042 im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 8. Oktober 2025:
===
Emission 3,25-prozentige Bundsanleihen
mit Laufzeit 4. Juli 2042
Volumen 1 Mrd
Bietungsvolumen 799 Mio
Zuteilungsbetrag 701 Mio
Marktpflegeumfang 299 Mio
Zeichungsquote 1,1 (1,2)
Durchschnittsrend. 3,23% (3,08%)
Wertstellung 16. Januar 2026
===
