AUKTION/Erhöhte Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit August 2056

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte 30-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 12. November 2025:

===

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2056

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,722 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 822 Mio EUR

Marktpflegeumfang 178 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,1 (1,3)

Durchschnittsrend. 3,45% (3,26%)

Wertstellung 16. Januar 2026

===

