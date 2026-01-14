AUKTION/Geringere Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit 2052

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit August 2052 im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. April 2025:

===

Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2052

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,235 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 809 Mio EUR

Marktpflegeumfang 191 Mio ÊUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,9)

Durchschnittsrend. 3,45% (2,83%)

Wertstellung 16. Januar 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 14, 2026 05:57 ET (10:57 GMT)