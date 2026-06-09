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09.06.2026 12:06:39
AUKTION/Grüne Bundesanleihen aufgestockt
DOW JONES--Die deutsche Bundesfinanzagentur hat am Dienstag 2035 fällig werdende grüne Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. Mai:
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Emission 2,50-prozentige grüne Bundesanleihe mit
Laufzeit 15.Februar 2035
Volumen 500 Mio EUR
Bietungsvolumen 768 Mio EUR
Zuteilungsbetrag 453 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,7 (2,6)
Durchschnittsrendite 2,98% (3,0%)
Settlement 11.Juni
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/DJN/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
June 09, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)