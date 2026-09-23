23.09.2026 11:52:39

AUKTION/Gute Nachfrage bei Aufstockung langlaufender Bundesanleihen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2047 und 2056 im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 16. September.

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Emission 3,40-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Mai 2047

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,794 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 870 Mio EUR

Marktpflegevolumen 130 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,1 (2,4)

Durchschnittsrend. 3,78% (3,88%)

Wertstellung 25. September 2026

Emission 2,90-prozentige BUndesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2056

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,241 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 784 Mio EUR

Marktpflegevolumen 216 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,6 (2,4)

Durchschnittsrend. 3,80% (3,90%)

Wertstellung 25. September 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 05:52 ET (09:52 GMT)

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