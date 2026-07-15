15.07.2026 12:32:41

AUKTION/Gute Nachfrage nach Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2052, 2054 und 2056

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Ultralangläufer im Auktionsverfahren platziert. Das Gesamtvolumen der Emissionen lag bei 2,28 Milliarden Euro.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 15. April für die Laufzeit 2052, am 13. Mai für die Laufzeit 2054 und am 27. Mai für die Laufzeit bis 2056.

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Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2052

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,808 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 759 Mio EUR

Marktpflegequote 241 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,4 (1,6)

Durchschnittsrend. 3,65% (3,57%)

Wertstellung 17. Juli 2026

Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2054

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,115 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 753 Mio EUR

Marktpflegequote 247 Mio EUR

Zeichnungsquote 1,5 (1,3)

Durchschnittsrend. 3,64% (3,62%)

Wertstellung 17. Juli 2026

Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2056

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,216 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 768 Mio EUR

Marktpflegequote 232 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,9 (1,8)

Durchschnittsrend. 3,64% (3,50%)

Wertstellung 17. Juli 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/gos

(END) Dow Jones Newswires

July 15, 2026 06:32 ET (10:32 GMT)

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