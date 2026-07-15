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15.07.2026 12:32:41
AUKTION/Gute Nachfrage nach Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2052, 2054 und 2056
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Ultralangläufer im Auktionsverfahren platziert. Das Gesamtvolumen der Emissionen lag bei 2,28 Milliarden Euro.
Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 15. April für die Laufzeit 2052, am 13. Mai für die Laufzeit 2054 und am 27. Mai für die Laufzeit bis 2056.
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Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2052
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,808 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 759 Mio EUR
Marktpflegequote 241 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,4 (1,6)
Durchschnittsrend. 3,65% (3,57%)
Wertstellung 17. Juli 2026
Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2054
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 1,115 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 753 Mio EUR
Marktpflegequote 247 Mio EUR
Zeichnungsquote 1,5 (1,3)
Durchschnittsrend. 3,64% (3,62%)
Wertstellung 17. Juli 2026
Emission 2,90-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. August 2056
Volumen 1 Mrd EUR
Bietungsvolumen 2,216 Mrd EUR
Zuteilungsbetrag 768 Mio EUR
Marktpflegequote 232 Mio EUR
Zeichnungsquote 2,9 (1,8)
Durchschnittsrend. 3,64% (3,50%)
Wertstellung 17. Juli 2026
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/ros/gos
(END) Dow Jones Newswires
July 15, 2026 06:32 ET (10:32 GMT)