AUKTION/Hohe Nachfrage bei Bundesanleihen mit Laufzeiten 2041 und 2048

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeiten bis 2041 und 2048 begeben. Dabei stellte sich eine hohe Nachfrage ein. Beide Auktionen waren technisch überzeichnet.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 26. August.

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Emission 2,60-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,145 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 864 Mio EUR

Markpflegevolumen 136 Mio Mio

Zeichnungsquote 1,3 (2,0)

Durchschnittsrend. 3,57% (3,50%)

Wertstellung 6. November 2026

Emission 1,25-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2048

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,812 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 800 Mio EUR

Marktpflegevolumen 200 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,3 (3,6)

Durchschnittsrend. 3,67% (3,68%)

Wertstellung 6. November 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2026 05:54 ET (10:54 GMT)