05.05.2026 12:05:45

AUKTION/Hohe Nachfrage bei grünen Bundesanleihen und Bundesobligationen

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Dienstag grüne Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis Februar 2035 sowie grüne Bundesobligationen mit einer Laufzeit bis April 2029 im Auktionsverfahren platziert. Bei beiden Emissionen wurde eine sehr hohe Nachfrage verzeichnet. Beide Anleihe-Auktion waren technisch überzeichnet, die Nachfrage der Investoren also höher als das angebotene Volumen.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerungen gleicher Papiere am 7. April für die Laufzeit 2035 und 17. Juni für die Titel mit Laufzeit 2029:

===

Emission 2,50-prozentige grüne Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. Februar 2035

Volumen 500 Mio EUR

Bietungsvolumen 1,264 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 484 Mio EUR

Marktpflegequote 16 Mio

Zeichnungsquote 2,6 (1,5)

Durchschnittsrend. 3,0% (2,93%)

Wertstellung 7. Mai 2026

Emission 2,10-prozentige grüne Bundesobligationen

mit Laufzeit 12. April 2029

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 3,115 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 993 Mio EUR

Marktpflegequote 7 Mio EUR

Zeichnungsquote 3,1 (3,2)

Durchschnittsrend. 2,68% (2,02%)

Wertstellung 7. Mai 2026

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

(END) Dow Jones Newswires

May 05, 2026 06:06 ET (10:06 GMT)

Newssuche

GO

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX im Plus -- US-Börsen fester -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legt im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeugen sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen