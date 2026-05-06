AUKTION/Hohe Nachfrage für Bundesanleihen mit Laufzeit November 2032

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat zur Wochenmitte Bundesanleihen mit einer Laufzeit bis zum November 2032 im Auktionsverfahren platziert. Dabei wurde eine sehr hohe Nachfrage verzeichnet, die Auktion war technisch überzeichnet.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 1. April:

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Emission 2,50-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. November 2032

Volumen 3,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 6,355 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 2,662 Mrd EUR

Marktpflegequote 838 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,4 (1,1)

Durchschnittsrend. 2,80% (2,78%)

Wertstellung 8. Mai 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros/hab

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May 06, 2026 06:00 ET (10:00 GMT)