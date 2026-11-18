DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch 7-jährige Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 7. Oktober:

Emission 3,30-prozentige Bundesanleihen mit Fälligkeit

15. November 2033

Volumen 3 Mrd Euro

Bietungsvolumen 3,417 Mrd Euro

Zuteilungsbetrag 2,272 Mrd Euro

Zeichnungsquote 1,5 (1,4)

Durchschnittsrendite 3,27% (3,36%)

Settlement 20. November 2026

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 18, 2026 06:14 ET (11:14 GMT)