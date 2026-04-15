15.04.2026 12:08:39

AUKTION/Volumen bei Bundesanleihen mit Laufzeit 2048 aufgestockt

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch Bundesanleihen mit Laufzeit bis August 2048 im Auktionsverfahren platziert. Das Volumen wurde dabei auf 1,5 Milliarden von ursprünglich 1,0 Milliarde Euro erhöht.

Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktion; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 17. September 2025.

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Emission 1,25-prozentige Bundesanleihen

mit Laufzeit 15. August 2048

Volumen 1,5 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,166 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 1,261 Mrd EUR

Marktpflegequote 239 Mio EUR

Zeich nungsquote 1,7 (1,5)

Durchschnittsrend. 3,55% (3,18%)

Wertstellung 17. April 2026

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 15, 2026 06:08 ET (10:08 GMT)

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