Autostrade per l’Italia SpA hat erstmals eine nachhaltigkeitsgebundene Anleihe im Volumen von 750 Mio. Euro im Rahmen des kürzlich aktualisierten Euro Medium Term Notes-Programms platziert. Die Nachfrage institutioneller Investoren belief sich auf über 6 Mrd. Euro (achtfach überzeichnet).



„Die erste nachhaltigkeitsgebundene Anleihe von Autostrade per l'Italia“, sagte der CEO des Unternehmens, Roberto Tomasi, „ist ein weiterer Beweis für das Engagement des Unternehmens, ESG in unsere Strategie einzubetten, die anspruchsvolle Ziele für die Senkung der Treibhausgasemissionen setzt und unter anderem eine Reihe von Initiativen, Umsetzung eines groß angelegten Plans zur Installation von ultraschnellen Ladepunkten für Elektrofahrzeuge einschließt.“



Der Emissionerlös wird die verfügbaren Mittel zur Finanzierung des Autobahnmodernisierungs- und Ausbauprogramms und für allgemeine Unternehmenszwecke erhöhen.



Die neue Anleihe wird an der Euronxt Dublin notiert, die wichtigsten Bedingungen der neuen Emission sind:



Emittent: Autostrade per l’Italia SpA

Format: Sustainability-Linked Bond

Emissionsvolumen: 750 Mio. Euro

Settlement: 24. Januar 2023

Fälligkeitsdatum: 24. Januar 2031

Kupon: 4,75% pro Jahr

Ausgabepreis: 99,395%

Rendite zur Fälligkeit: 4,843 %



Im Einklang mit den Verpflichtungen aus dem im Dezember 2022 veröffentlichten Sustainability-Linked Financing Framework wird der Kupon an das Erreichen spezifischer Ziele in Bezug auf die Reduzierung der Treibhausgasemissionen und die Installation von Ladepunkten für Elektrofahrzeuge (EVCPs) auf der Autobahn geknüpft. Die neue Anleihe stärkt die Verbindung zwischen Nachhaltigkeit und Finanzstrategien weiter und ermöglicht es dem Unternehmen, seine Fälligkeitenstruktur zu verlängern und gleichzeitig seine Finanzierungsquellen weiter zu diversifizieren.



J.P. Morgan und Mediobanca fungierten als ESG Structuring Agents für die Ausarbeitung des nachhaltigkeitsbezogenen Finanzierungsrahmens.



Die Platzierung wurde von Barclays, BNP Paribas, IMI-Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan, Mediobanca und UniCredit als aktive Bookrunner sowie Credit Agricole CIB, ING, Morgan Stanley, MUFG, Santander und Société Générale als weitere Bookrunner begleitet. Die Anwaltskanzleien White & Case und Linklaters haben die Gesellschaft bzw. die Banken beraten.



Foto: © Autostrade per l’Italia SpA