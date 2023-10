Aviva Investors, die global tätige Asset-Management-Gesellschaft des britischen Versicherers Aviva plc, sieht die Zinssätze in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt kurz vor ihrem Höhepunkt, wie aus dem jüngsten vierteljährlich erscheinenden House View des Unternehmens hervorgeht.



Alle führenden Zentralbanken haben in den letzten 18 Monaten die Leitzinsen stark angehoben und damit den aggressivsten Straffungszyklus seit den 1970er Jahren eingeleitet. Kurzfristig ist Aviva Investors jedoch der Meinung, dass die Risiken für höhere Zinssätze bestehen bleiben. Laut Aviva Investors wird das Wachstum in den Industrieländern im Jahr 2024 unter dem Trend liegen, wobei sich das globale Wachstum von drei Prozent im Jahr 2023 auf 2,5 Prozent im Jahr 2024 verlangsamen dürfte.



In der Eurozone und im Vereinigten Königreich sind die Folgen des Energieschocks von 2022 zwar weitgehend abgeklungen, aber die vollen Auswirkungen der höheren Zinssätze noch nicht zu spüren. Die Dominanz von Hypothekenverträgen mit festem Zinssatz und auslaufenden Unternehmensanleihen hat dazu geführt, dass die üblichen negativen Cashflow-Effekte höherer Zinssätze langsamer als in der Vergangenheit eingetreten sind. Diese Auswirkungen werden sich jedoch in den nächsten 6-12 Monaten weiter verstärken und den Konsum sowie die privaten und unternehmerischen Investitionsausgaben belasten. Da jedoch keine wesentlichen Bilanzanpassungen erforderlich sind, dürfte eine tiefe Rezession vermieden werden.



In den Vereinigten Staaten war das Wachstum in diesem Jahr robuster als erwartet und wird voraussichtlich bis Ende 2023 über dem Trend liegen. Aviva Investors geht davon aus, dass das Wachstum im nächsten Jahr jedoch unterhalb des Trends bleibt, rechnet aber nicht mit einer Rezession in seinem Hauptszenario. Während der Immobilienmarkt angesichts höherer Zinssätze geschrumpft ist, blieben die Verbraucherausgaben robust. Die Unternehmensinvestitionen wurden durch die Industriepolitik der Regierung unterstützt, die eine Verlagerung von Technologien und der Netto-Null-Ziele fördert. Die Tatsache, dass das Wachstum robust geblieben ist, deutet darauf hin, dass die Realzinsen nicht hoch genug waren. Da die Inflation in diesem Jahr zurückgegangen ist, haben sich die realen Zinssätze in den positiven Bereich bewegt, werden sich dort aber wahrscheinlich für einen längeren Zeitraum halten müssen.



Wie erwartet, sind die Gesamtinflationsraten in diesem Jahr gesunken, wobei niedrigere Energiepreise die Inflation nach unten gezogen haben. Die Kerninflationsraten bleiben jedoch aufgrund des anhaltenden Preisdrucks im Dienstleistungssektor erhöht. Es wird erwartet, dass dieser Druck im Laufe des nächsten Jahres nur allmählich nachlässt, so dass sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflationsraten bis Ende 2024 über den Zielvorgaben der Zentralbank liegen werden, wenn auch deutlich näher daran. Aviva Investors sieht die Risiken in den nächsten sechs Monaten eher nach oben gerichtet, wobei die Energiepreise möglicherweise wieder einen positiven Beitrag leisten werden. Das Lohnwachstum dürfte noch stabiler bleiben und die Margen der Unternehmen sich allmählich stabilisieren oder sogar steigen.



Dazu Michael Grady, Leiter der Anlagestrategie und Chefvolkswirt bei Aviva Investors:„In den letzten Monaten dieses Jahres sieht es so aus, als ob wir in den wichtigsten Volkswirtschaften der Welt den Höchststand der Zinssätze erreichen könnten, wenn er nicht schon erreicht ist. Die Kerninflation ist im Laufe des Jahres gesunken, die Energiekrise von 2022 weitgehend überwunden, und bei der letzten Sitzung der Zentralbanken im September pausierten sowohl die Federal Reserve als auch Bank of England ihre Zinserhöhungen. Der Markt scheint sich nun auf die Idee zu konzentrieren, dass die Zinsen länger höher bleiben werden. Ein Thema, das sich wahrscheinlich über das Jahr 2024 erstrecken wird.



In den kommenden Monaten hängt das Durchdringen von geldpolitischen Veränderungen auf die Realwirtschaft und die Inflation von vielen Faktoren ab. Sieht man von vorübergehenden Preisschocks ab, ist nach einer Phase restriktiver Geldpolitik häufig eine Phase unterdurchschnittlichen Wirtschaftswachstums erforderlich, um eine wirtschaftliche Flaute zu schaffen und den Inflationsdruck zu dämpfen.“



Foto: Michael Grady © Aviva Investors