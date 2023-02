AXA Investment Managers (AXA IM) hat vier renommierte externe Mitglieder in den Beirat des kürzlich gegründeten AXA IM Investment Institute berufen. Sie bringen ihr Fachwissen und ihre Kenntnisse zu Themen wie Makroökonomie, Klimawandel, Biodiversität und natürliche Ressourcen ein.



Zu den neuen Mitgliedern des Ausschusses gehören:



• Olivier Blanchard, emeritierter Professor für Wirtschaftswissenschaften am Massachusetts Institute of Technology (MIT) und ehemaliger Wirtschaftsberater und Direktor der Forschungsabteilung des Internationalen Währungsfonds (IWF), derzeit Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics, berät zu makroökonomischen Themen;



• Nigel Topping, politischer Berater und ehemaliger Klima-Champion für die COP26, der als Klimaberater fungiert;



• Vom World Wildlife Fund (WWF) Marie-Christine Korniloff, Direktorin für unternehmerisches Engagement und Nicolas Loz De Coetgourhant, Leiter für nachhaltige Geschäftspraktiken. Beide stehen bei Fragen zu Natur, biologische Vielfalt und soziale Inklusion beratend zur Seite.



Das AXA IM Investment Institute hilft Kunden und Portfoliomanagern, bestmögliche Entscheidungen zu treffen, indem es Einblicke von kurz- und langfristigen Trends gewährt, die die globalen Volkswirtschaften und Investitionsaussichten maßgeblich beeinflussen. Dabei deckt das AXA IM Investment Institute die Bereiche Anlageklassen, Makroökonomie, Nachhaltigkeit und zukünftige Trends ab.



Die externen Mitglieder nehmen halbjährlich am Beratungsausschuss teil, um die wichtigsten Makro- und Forschungsthemen des Instituts zu erörtern. Dabei ergänzen sie das von AXA IM erstellte Research. Der Ausschuss setzt sich aus Vertretern aller Anlageteams von AXA IM und leitenden Mitgliedern der Teams für makroökonomisches Research, ESG-Research und Quant Lab zusammen.



Chris Iggo, Vorsitzender des AXA IM Investment Institute und CIO von AXA IM Core, kommentiert: "Für AXA IM war die Qualität von Research und Analysen schon immer von grundlegender Bedeutung. Angesichts eines inflationären Umfelds, geopolitischer Unsicherheiten und drohender Rezession ist es für unsere Kunden und Portfoliomanager, die Kundengelder anlegen, heute wichtiger denn je, auf Expertenmeinungen zurückzugreifen. Die neuen Ausschussmitglieder bringen renommiertes Fachwissen mit, das uns dabei hilft, die komplexen Aufgaben der heutigen Zeit zu meistern. So stellen wir sicher, dass wir den künftigen Herausforderungen und Chancen zum Nutzen der Anleger einen Schritt voraus sind."



https://www.green-bonds.com/

Foto: Olivier Blanchard © AXA IM