AXA Investment Managers (AXA IM) hat Magda Branet am 8. Februar mit sofortiger Wirkung zum Head of Emerging Markets and Asian Fixed Income ernannt. Damit baut AXA IM seine Schwellenländerexpertise weiter aus.



Magda Branet ist in London ansässig und bringt 17 Jahre Erfahrung im Bereich Schwellenländeranleihen mit, ebenso wie umfangreiche Expertise im Bereich ESG-Integration. Sie begann ihre Karriere bei AXA IM im Jahr 2005 als Strategin für Schwellenländer und festverzinsliche Wertpapiere sowie später als Portfoliomanagerin für Schwellenländeranleihen. In dieser Funktion war sie mitverantwortlich für die Verwaltung der Global Emerging Markets Debt und Emerging Markets Debt Short Duration Strategien. Im Jahr 2015 kam sie als Senior Emerging Markets Fixed Income Portfolio Manager zu First State Investments in London. Anschließend wechselte sie als Senior Emerging Markets Fixed Income Portfolio Manager zu Candriam, wo sie als leitende Managerin der Emerging Markets Debt (EMD) Sustainable Strategien sowie des EMD Total Return Fonds tätig war. Im Jahr 2019 wurde Magda Branet zur stellvertretenden Leiterin für Emerging Markets Debt ernannt. Nun die Rückkehr zu AXA IM.



Magda Branet berichtet direkt an Marion Le Morhedec, Global Head of Fixed Income bei AXA IM.



Marion Le Morhedec erklärt: "Wir haben unsere Schwellenländerexpertise in den letzten Jahren stark erweitert. Wir sind überzeugt, dass Magda Branet über den Erfahrungsschatz verfügt, um unser Angebot an festverzinslichen Wertpapieren in Schwellenländern und Asien auszubauen und weiterzuentwickeln."



AXA IM verwaltet über 14 Milliarden Euro in festverzinslichen Schwellenländerstrategien und hat kürzlich seine Produktpalette erweitert. Außerdem wurde zusätzliches Personal in den Research- und Analystenteams eingestellt, darunter drei zusätzliche Kreditanalysten für Schwellenländer in den letzten zwei Jahren.





