Die B4H Brenn­stoffzelle­4Home GmbH (B4H), ein deutschlandweit aktiver Spezialist für die Entwicklung, die Herstellung, den Vertrieb und die Installation von Wärmepumpen-, Solar- und Brenn­stoffzellen­systemen, setzt ihre positive Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2023 weiter fort. Mit 10,2 Mio. Euro konnte erstmals in der Unternehmensgeschichte die Umsatzmarke von 10 Mio. Euro überschritten werden. Zudem erzielte B4H einen Periodenüberschuss von 1,9 Mio. Euro. Damit lag das Unternehmen im Neunmonatszeitraum 2023 bereits deutlich über den Werten des Gesamtjahres 2022, in dem der Umsatz 7,0 Mio. Euro und der Jahresüberschuss 0,7 Mio. Euro betrug.



Wolfgang Balthasar, Mitgründer und Vertriebsleiter der B4H Brennstoffzelle4Home GmbH: „Wir können mit der Geschäftsentwicklung in den ersten neun Monaten 2023 sehr zufrieden sein. Die Nachfrage ist nach wie vor hoch, was sich auch in unserem Auftragsbestand von rund 52 Mio. Euro per 30. November 2023 widerspiegelt. Zudem trägt unsere Strategie, neben dem bereits stark wachsenden Privatkunden-Geschäft beim typischen Ein- und Zweifamilienhaus verstärkt auch gewerbliche Kunden, insbesondere Autohäuser und Hotels, zu adressieren, bereits Früchte.“



Nachdem B4H im 2. Quartal 2023 von einer Hotelgruppe den ersten Auftrag für ein VISSOLAR Hybridsolar-Homesystem mit einem Volumen von über 500.000 Euro für ein größeres Hotel erhalten hat, besteht derzeit die Aussicht auf rund 20 Folgeaufträge mit einem ähnlichen Einzelauftragsvolumen – also insgesamt rund 10 Mio. Euro – entweder noch in diesem Geschäftsjahr oder spätestens im 1. Quartal 2024. Per 30. November 2023 konnte B4H insgesamt bereits über 500 Anlagen verkaufen.



Um auch das erwartete langfristige Unternehmenswachstum zu finanzieren, begibt B4H aktuell den VISSOLAR Bond, eine Anleihe (ISIN: DE000A351N89) im Volumen von bis zu 10 Mio. Euro mit einem Zinssatz von 9,00% p.a. Das Wertpapier kann über die Unternehmenswebseite unter www.vissolar.com/investor-relations gezeichnet werden. Aktuell wurde schon ein Volumen von rund 4 Mio. Euro platziert und damit das selbst gesteckte Ziel bereits deutlich übertroffen. Die zusätzlichen Mittel werden ebenso für die Finanzierung des starken Wachstums verwendet.



Eckdaten des VISSOLAR Bonds 2023/2028

Emittent B4H Brennstoffzelle4Home GmbH Kupon 9,00% p.a. Status Unbesichert Zeichnungsfrist 27.06.2023–26.06.2024 Volumen bis zu 10 Mio. Euro ISIN / WKN DE000A351N89 / A351N8 Laufzeit 25.08.2028 Valuta 25.08.2023 Listing Open Market Financial Advisor Lewisfield Deutschland GmbH Internet www.vissolar.com/investor-relations



