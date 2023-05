Die größte rumänische Bank Banca Comerciala Romana begibt erstmals einen Green Bond (EUR Benchmark, Senior non preferred) mit einer Laufzeit von 4 Jahren (ISIN: AT0000A34CN3). Erwartet wird ein Kupon von ca. 8,00%-8,25%. Erwartet wird ein Baa2 Rating von Moody´s und ein BBB+ Rating von Fitch. Der Green Bond hat eine Laufzeit bis 19.05.2027, das Settlement erfolgt am 19.05.2023, die Stückelung beträgt 100.000 Euro. Bookrunners sind BNP Paribas, Citi, ERSTE, ING und J.P. Morgan.



Die Banca Comerciala Romana bietet ein umfassendes Spektrum an Finanzprodukten und -dienstleistungen an und ist in den meisten Städten mit mehr als 10.000 Einwohnern vertreten. Zudem ist die Banca Comerciala Romana die Nummer 1 in Rumänien im Karten- und Transaktionsgeschäft. Die Banca Comerciala Romana gehört zur Erste Group Bank.



Foto: © Banca Comerciala Romana