Bankinter hat in nur drei Stunden die Platzierung einer unbefristeten Anleihe, die bedingt in Aktien wandelbar und als Tier-1-Kapital klassifizierbar ist, im Volumen von 300 Mio. Euro platziert.



Die Emission verzeichnete eine Nachfrage von mehr als 3,4 Mrd. Euro, was mehr als dem 11-fachen des angebotenen Emissionsvolumens entspricht, und wurde zu einem Kupon von 7,375 % platziert, der unter der ursprünglichen Indikation von 8% lag.



Die Platzierung erfolgte bei 271 institutionellen Investoren, davon 90% international. Die Emission wurde von Bankinter, Barclays, Crédit Agricole, Goldman Sachs Europe und Natixis begleitet.



https://www.fixed-income.org/

